Встреча с ирландским волкодавом, свадьба в Черкассах: как Святослав Гринчук путешествовал по Украине

Ведущий поделился впечатлениями от путешествий по городам Украины.

Ведущий ТСН Святослав Гринчук на днях вернулся из всеукраинского тура, посвященному 30-й годовщине Независимости Украины. В туре он провел вживую шесть выпусков ТСН.

Кроме работы ведущий успел много чего интересного посмотреть. В Черкассах посетил настоящую свадьбу, в Кропивницкому встретил огромного ирландского волкодава по имени Фунтик. В Николаеве прогулялся длинной пешеходной улицей города — Соборной. В Херсоне впервые встал на доску сап, а в Одессе получил в подарок настоящую фуражку капитана корабля.

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Где бы Святослав Гринчук ни был, к месту, где располагалась выездная студия ТСН, приходило огромное количество людей. Не только, чтобы вживую посмотреть эфир, но и чтобы лично познакомиться с приветливым ведущим и сделать с ним селфи.

Только при выпуске из Каланчака, что на границе с Крымом, было безлюдно. Но Святослав подчеркнул — уверен, однажды ТСН проведет прямой эфир и с полуострова и начнет со слов "Крым — это Украина!"

"Трехнедельный марафон ко Дню Независимости — амбициозный и просто по-человечески — смелый эксперимент команды ТСН. Лично я буду вспоминать его с теплотой, как гулял с гигантским псом, пробовал вкусные арбузы и кукурузу на пляже, варил плов, плел маскировочные сетки, катался на катамаранах и катерах и занимался йогой, падал с доски в Днепр и даже на настоящую свадьбу приехал. Я невероятно рад, что эти воспоминания останутся со мной навсегда ", — поделился впечатлениями Святослав Гринчук.

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Кстати, Святослав рассказал, что когда вернулся из командировки, его маленькая дочь очень обрадовалась, когда увидела на папе подарок — фуражку как у настоящего моряка. Но и расстроилась, когда узнала, что отец вернулся домой без того большого пса с Кропивницкого.

Отметим, что Святослав Гринчук попарно вел вечерние эфиры ТСН с Натальей Мосейчук, которая в этот период работала в других городах Украины. Финалом тура станет особый спецвыпуск 24 августа в 19:30 в Киеве на Золотых Воротах, в День Независимости Украины.

Напомним, что ранее ведущий уже рассказывал, как проходят его рабочие будни. Святослав провел экскурсию за кулисы студии, показал, как готовится к эфиру за ноутбуком, дописывая новости и подводки к новостям, свое рабочее место в ньюзруме

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