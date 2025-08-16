Встреча Трампа и Путина: шокированные звезды отреагировали, как в США приветствовали военного преступника

Звезды отреагировали на встречу Трампа с Путиным

15 августа на Аляске, США, состоялась встреча президента США Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным.

Во время саммита обсуждали "важные вопросы", в том числе и мир в Украине. Однако в Сети возмущены "теплым приемом" военного преступника. Дело в том, Путина встречали "красной дорожкой", Трамп охотно жал ему руку, в небе пролетали бомбардировщики и к локации диктатор ехал в лимузине. Все бы ничего, но в марте 2023 года суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, который начал войну в Украине, за незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей.

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Украинские знаменитости отреагировали на саммит, состоявшийся на Аляске. Звезды шокированы "теплым приемом" диктатора.

Наталка Денисенко

Актриса говорит, что была шокирована такой несправедливостью. В США тепло встречают Путина, тем временем в Украине из-за его приказов гибнут невинные люди. Артистка возмущена, что в мире не все видят истинное лицо диктатора.

"Вот так я вижу происходящее... Честно? Я чувствовала, что именно так и пройдет эта встреча. Поэтому у меня - без ожиданий. Потому что в этом мире все еще не все поняли суть и сделали выводы... Поэтому имеем то, что имеем", - написала актриса.

Реакция Наталки Денисенко на встречу Трампа и Путина / © instagram.com/natalka_denisenko

Маша Ефросинина

"У меня такая степень а*уя, что психика заблокировала все - отчаяние, ужас, отчаяние и злость - и выдала тупой юмор...Сейчас я осознаю одно - вся система безопасности мира с ее институтами, законами, правопорядком и моральными нормативами умножена на ноль. Мы - свидетели абсолютного извращения над некогда естественным инстинктом - противостоянием злу! Теперь зло, умноженное на тщеславие, и является мировым лидером...Это историческое и ужасающее обнуление всего...", - говорит ведущая.

Ольга Харлан

Фехтовальщица говорит, что после увиденного не удивляется, что российских спортсменов-путинистов допускают к международным соревнованиям. Харлан шокирует, что президенту, который начал войну, стелят "красную дорожку". По словам спортсменки, мир вместо добра выбирает зло.

"Вот мы удивляемся тому, что допускают всевозможных пропутинских спортсменов к международным соревнованиям...Здесь "красную дорожку" стелют военному преступнику! Мир сошел с ума окончательно", - написала фехтовальщица.

Реакция Ольги Харлан на встречу Трампа и Путина / © instagram.com/olgakharlan

Фима Константиновский

"Я читал все. Я смотрел все. Два старых у*бана. Один тупой как губка для мытья посуды, другой - лживый людоед, который подлизывает и делает эту губку мокрой. А она только и рада, а что ей еще надо. А, ну еще есть НАТО и ООН. Но что? Они ни на что не способны. Это все несправедливо. Ужасно несправедливо. Так не должно быть. Так не может быть. Но все так и есть. Этому нацисту красную дорожку кладут. Улыбаются. Руки жмут", - возмутился ведущий.

Реакция Фимы Константиновского на встречу Трампа и Путина / © instagram.com/fimakonst

Рамина Эсхакзай

Ведущая решила не возлагать больших надежд от саммита на Аляске. Единственное, на что она полагается, это на ВСУ. Однако один момент все же шокировал Рамину - "красная дорожка" для Путина.

"Я не буду ждать новостей, буду спать. Наши лучшие гарантии безопасности и мира - Силы обороны Украины. Но "красная дорожка" и в целом обстановка - сюр", - возмутилась ведущая.

Реакция Рамины Эсхакзай на встречу Трампа и Путина / © instagram.com/raminalalala

Анна Кошмал

Актриса говорит, что на ум ей приходит только нецензурная лексика, когда она вспоминает увиденное на саммите на Аляске. Единственное, что артистка отметила, что "красная дорожка" для диктатора, который развязал войну, действительно шокирует.

"Как все эти больные на своих красных дорожках достали. Больше у меня нет, что вам сказать цензурного", - отметила актриса.

