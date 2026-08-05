"Встречали как родных": Бурмака назвала истинную причину приезда российских артистов в Украину

Мария Бурмака

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Народная артистка Украины Мария Бурмака поделилась своим видением того, почему российские исполнители на протяжении многих лет массово гастролировали и строили карьеру в Украине.

По её мнению, это было не только вопросом шоу-бизнеса, но и инструментом так называемой «мягкой силы». Артистка считает, что с помощью популярной культуры Кремль стремился сформировать благосклонное отношение к России среди украинцев. В то же время, по её словам, этот замысел в конечном итоге не сработал. Своими мыслями певица поделилась в интервью.

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«Вся российская поп-музыка у нас чувствовала себя как дома. И это делалось специально, наверное, потому что есть такое выражение — soft power, мягкая сила, чтобы потом в какой-то момент здесь российских солдат встречали как родных. Так не случилось», — подчеркнула Бурмака винтервьюмедиа «Гордон».

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Мария Бурмака

Исполнительница также убеждена, что важную роль в этом сыграли украинские артисты, которые принципиально развивали национальную культуру и не отказывались от родного языка ради популярности. Она подчеркнула, что для себя никогда не рассматривала возможность петь на русском, ведь с самого начала творческого пути четко понимала, кем хочет быть.

«Для меня не стоял вопрос, хочу ли я петь на русском. Я никогда не хотела подстраиваться. Я хотела быть украинской певицей страны Украина. Я — дочь своего народа. Поэтому я писала песни на стихи поэтов эпохи „Расстрелянного возрождения“, на стихи Елены Телиги, когда мне было 18–19–20 лет. Это было тогда, когда это считалось антисоветским», — сказала артистка.

Мария Бурмака

Бурмака добавила, что её позиция оставалась неизменной даже тогда, когда такая принципиальность могла стоить ей перспективных профессиональных возможностей. По словам певицы, она сознательно не шла на компромиссы, противоречащие её убеждениям.

Напомним, недавно Э. Л. Кравчук и Мария Бурмака показали, как изменились за 27 лет, и сделали неожиданное заявление.

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