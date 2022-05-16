Встретилась с премьер-министром и выступила на концерте: как прошла поезда Тины Кароль в Японию

Встретилась с премьер-министром и выступила на концерте: как прошла поезда Тины Кароль в Японию

Украинская певица Тина Кароль недавно отправилась в Японию, чтобы привлечь внимание японцев к событиям, которые происходят в Украине.

В рамках своего визита певица встретилась с японским бизнесменом, владельцем Viber, еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину пожертвовал украинцам почти 10 млн долларов.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

К слову, бизнесмен организовал в Японии благотворительный концерт, где Кароль выступила в сине-желтом платье. Мероприятие было направлено на то, чтобы привлечь внимание мира к ужасающим событиям, которые сейчас происходят в Украине.

Тина после своего выступления произнесла речь, в которой призвала мировое сообщество обратить внимание на войну в Украине и просила о помощи в преодолении гуманитарного кризиса.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

"Я хочу поблагодарить Японию и народ Японии. За преданную поддержку нашего государства. Украина объединяет весь мир, и так же Японию, в борьбе с врагом, который решил что не должна существовать нация, культура, история Украины", — сказала Кароль.

Также певица встретилась и с премьер-министром Японии Кисида Фумио. Она призвала его помочь Украине достичь мира, а также не допустить того, чтобы Россия применила против Украины ядерное оружие.

Тина Король в Токио / Фото: Пресс-служба Тины Кароль

"Сделайте все, что возможно для мира в мире. Ведь сегодня речь идет о страшном оружии. Я надеюсь, что оно никогда не будет", — обратилась к политику Кароль.

Премьер-министр Японии, в свою очередь, отметил, что очень обеспокоен те, что происходит в Украине. По его словам, они сделают все, чтобы помочь Украине достичь мира.

"Позвольте мне выразить вам самое глубокое уважение к стремлению мира в Украине, которое вы несете благодаря своей музыке. Япония, и я лично, воспринимаем эту ситуацию в Украине так, как будто это произошло с нами, и с убеждением, что мы должны защищать мир. Япония стоит бок о бок с Украиной и работает с ней для достижения мира", — добавил премьер министр Японии.

Тина Кароль посетила Японию и встретилась с японским премьер-министром

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