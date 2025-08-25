- Дата публикации
ВСУ ликвидировали еще одного племянника путиниста Зверева, который был оккупантом и воевал против Украины
Тем временем для скандального шоумена смерть родственника оказалась поводом напомнить о себе.
ВСУ ликвидировали еще одного племянника российского шоумена-путиниста Сергея Зверева. Родственник россиянина был оккупантом и воевал против Украины.
Тем временем для скандального шоумена смерть племянника оказалась очередной возможностью напомнить о себе. По крайней мере, чуть ли не сразу же путинист Сергей Зверев побежал давать комментарии пропагандистам. Он рассказал, что его племянник отправился на так называемую "эСвЕо", когда получил повестку. Вместе с другими оккупантами родственник путиниста пошел на "задание", с которого уже не вернулся. А сейчас же они получили сообщение о его гибели.
Когда Зверев слезливо рассказывал о смерти племянника, то в очередной раз не забыл напомнить, какой он "патриот" и как поддерживает захватническую политику кремлевского диктатора путина.
Отметим, это уже не первый племянник Сергея Зверева, которого ликвидируют ВСУ. Зимой путинист раздавал слезливые интервью, где жаловался о гибели на фронте родственника, который был захватчиком и воевал против Украины.
Напомним, ранее на войне погиб зять скандального российского продюсера Иосифа Пригожина. Он также воевал на стороне оккупантов.