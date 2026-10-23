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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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ВСУ ликвидировали известного российского актера-оккупанта — звезду сериала "Ментовские войны"

Россиянин поплатился жизнью за то, что стал оккупантом и вторгся с оружием на территорию независимой страны.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ефим Старцев

Ефим Старцев / © Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского актера Ефима Старцева, который стал оккупантом и вторгся на территорию независимой страны.

О смерти «Z-патриота» сообщили сами российские пропагандисты. Отмечается, что его ликвидировали на так называемой «эСвЕо». Правда, где именно и при каких обстоятельствах не сообщается.

Кстати, смерть оккупанта и для самых россиян была незамеченной. Дело в том, что ВСУ ликвидировали его еще 30 сентября, 19 октября оккупанта похоронили. Тем временем российские пропагандисты вспомнили о нем только 22 октября.

Ефим Старцев / © Фото из открытых источников

Ефим Старцев / © Фото из открытых источников

Отметим, что Ефим Старцев был российским актером. Правда, успешным его назвать сложно. Россиянин снимался в основном в эпизодических ролях или играл второстепенных персонажей. Его можно было заметить в таких сериалах, как «Ментовские войны», «Одессит», «Чужой район» и другие.

Очевидно, Ефим Старцев решил, что оккупант из него выйдет лучше, чем актера, поэтому решил стать преступником и вторгся на территорию Украины. В конце концов, за это он поплатился своей жизнью.

Напомним, 3 октября в России умер скандальный советский психотерапевт и так называемый гипнотизер Анатолий Кашпировский, который жил в Москве и у которого было российское гражданство. Однако его неожиданно похоронили в Виннице 13 октября. Уже известно, как выглядит могила скандального гипнотизера.

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