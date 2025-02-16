ВСУ ликвидировали племянника ярого поклонника политики путина Сергея Зверева, который воевал против Украины на стороне оккупантов.

О смерти захватчика стало известно по словам самого скандального российского шоумена. Когда путинист Зверев узнал, что его родственник умер, то сразу же побежал раздавать пропагандистам слезливые интервью, не упустив возможности напомнить о своем давно забытом на просторах шоу-бизнеса имени.

Он заявил пропагандистам, что его племянника больше нет. Мол, родственник погиб на фронте, когда "сражался с мировым злом". Правда, путинист забыл напомнить, что его племянник вообще-то был оккупантом, который ворвался на территорию независимой страны с оружием в руках, захватывал чужие земли и совершал преступления.

Сергей Зверев

"Мы до сих пор не знаем, как это произошло. Написала сестра, что Андрюши больше нет. Случилось страшное. Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрей всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его", - плачется скандальный шоумен.

После новостей о смерти племянника Зверев сразу побежал в церковь, чтобы поставить свечи. Скандальный шоумен не забыл взять с собой фотографа, который все это снимал. Конечно, именно это в первую очередь "делают", когда "искренне переживают горе". Почему-то скандальный Зверев не стал рассуждать, что если бы диктатор путин не развязал войну, то и племянник его не погиб бы.

Отметим, Сергей Зверев уже давно присягнул на верность кремлю и является ярым поклонником захватнической политики РФ. Когда началась полномасштабная война, шоумен, конечно же, положительно отнесся к так называемой "ЭсВеО". Путинист поддерживает оккупантов и восхваляет их преступления, которые они совершают на территории Украины.

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