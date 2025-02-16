ВСУ ликвидировали племянника путиниста Сергея Зверева, который воевал с оккупантами против Украины

Скандальный шоумен сразу же побежал давать слезливые интервью пропагандистам.
ВСУ ликвидировали племянника ярого поклонника политики путина Сергея Зверева, который воевал против Украины на стороне оккупантов.
О смерти захватчика стало известно по словам самого скандального российского шоумена. Когда путинист Зверев узнал, что его родственник умер, то сразу же побежал раздавать пропагандистам слезливые интервью, не упустив возможности напомнить о своем давно забытом на просторах шоу-бизнеса имени.
Он заявил пропагандистам, что его племянника больше нет. Мол, родственник погиб на фронте, когда "сражался с мировым злом". Правда, путинист забыл напомнить, что его племянник вообще-то был оккупантом, который ворвался на территорию независимой страны с оружием в руках, захватывал чужие земли и совершал преступления.
"Мы до сих пор не знаем, как это произошло. Написала сестра, что Андрюши больше нет. Случилось страшное. Мы все переживали за него, когда он пошел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрей всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его", - плачется скандальный шоумен.
После новостей о смерти племянника Зверев сразу побежал в церковь, чтобы поставить свечи. Скандальный шоумен не забыл взять с собой фотографа, который все это снимал. Конечно, именно это в первую очередь "делают", когда "искренне переживают горе". Почему-то скандальный Зверев не стал рассуждать, что если бы диктатор путин не развязал войну, то и племянник его не погиб бы.
Отметим, Сергей Зверев уже давно присягнул на верность кремлю и является ярым поклонником захватнической политики РФ. Когда началась полномасштабная война, шоумен, конечно же, положительно отнесся к так называемой "ЭсВеО". Путинист поддерживает оккупантов и восхваляет их преступления, которые они совершают на территории Украины.
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