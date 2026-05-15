Павел Чернявский

Реклама

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского актера-оккупанта Павла Чернявского, который играл в сериале «Счастливы вместе».

Артист решил стать захватчиком в декабре 2025 года. Он подписал контракт с Минобороны РФ, стал оккупантом и отправился совершать преступления на украинских землях. Захватчик успел повоевать около трех месяцев, пока в марте 2026-го его не ликвидировали ВСУ.

Отметим, Павел Чернявский был российским актером. Хотя карьерный путь он начал в достаточно раннем возрасте, однако значительных высот не достиг. В основном он играл в эпизодических ролях нишевых сериалов, таких как «Счастливы вместе», где, кстати, присутствует немало пропаганды.

Реклама

Павел Чернявский

Наконец, вместо театральной сцены Павел Чернявский выбрал путь оккупанта. Он стал захватчиком, за что и поплатился жизнью.

Напомним, недавно всплыли скандальные подробности из жизни ведущего из Украины Андрея Доманского. Оказалось, что он во время полномасштабной войны выехал в РФ и получил российский паспорт.

Новости партнеров