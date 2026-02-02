ТСН в социальных сетях

ВСУ в Донецкой области ликвидировали известного российского актера — звезду сериала "Универ"

Оккупант вторгся в Украину и поплатился за свою позицию.

Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Николай Ткаченко

Николай Ткаченко

Российский актер Николай Ткаченко, известный ролями в сериалах «Универ» и «СашаТаня», пошел воевать против Украины и погиб на поле боя.

Украинская армия ежедневно прилагает все усилия, чтобы на нашей земле не было ни одного оккупанта. Поэтому Ткаченко не стал исключением — его успешно ликвидировали в Покровске. 36-летний путинист добровольно подписал контракт с государством-террористом летом 2025 года и слишком смело пересек границу Украины.

Детали службы Николая россияне не разглашали. Однако после смерти оккупанта его мать сообщила росСМИ, что тело было найдено в районе Покровска. Он как раз делал попытки выполнить приказы своего кровавого диктатора, но украинские защитники и защитницы не дали Ткаченко ни одного шанса.

Николай Ткаченко

Николай Ткаченко

Поэтому все роли и признание Николая Ткаченко за его участие в сериалах «СашаТаня», «Универ» и остальных российских проектах остались в прошлом.

Напомним, недавно певица Елка родом из Ужгорода ошарашила отказом от украинского гражданства в пользу российского. Ведущая Екатерина Осадчая отреагировала на такую скандальную позицию звезды, которая к тому же сыграла свадьбу с одесситом-молчуном Рожденом Ануси.

