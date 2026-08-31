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"Всё будет твоим": Наталья Денисенко поразила условиями брачного контракта с мужем
Актриса рассказала, что станет с имуществом в случае её развода с Юрием.
Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о брачном договоре с мужем Юрием Ярошенко и поделилась тем, как супруги договорились о разделе имущества в случае развода.
Звезда призналась, что сначала вообще не планировала заключать брачный договор. Впрочем, этот вопрос поднял ее отец. Родные переживали, что станет с недвижимостью Натальи, если брак когда-нибудь закончится разводом. Денисенко решила обсудить эти опасения со своим мужем. Реакция Юрия, по словам актрисы, её удивила. Он сразу предложил вариант, при котором всё совместно нажитое имущество могло бы остаться Натальке.
«Он говорит: „Эх, да в тот же день подпишем с тобой брачный контракт и вообще давай запишем, что всё, что мы наживем, будет твоим“», — сказала актриса в интервью Okay Eva.
Однако сама Наталья Денисенко не согласилась на такие условия. Актриса пояснила, что хочет, чтобы договоренность между супругами была справедливой для обоих. Поэтому в итоге они с Юрием Ярошенко определили другой принцип раздела имущества. По словам знаменитости, каждый из них останется владельцем того, что оформлено на его имя.
«Я говорю: „Нет, Юр, смотри, если мы подписываем, то давай так, чтобы имущество принадлежало тому, на чьё имя оно оформлено“, — рассказала актриса.
Напомним, недавно Наталья Денисенко раскрыла стоимость роскошной свадьбы и рассказала, почему до сих пор не живет с мужем.