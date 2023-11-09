Вторая попытка MELOVIN и современные хитмекеры: участники лонглиста нацотбора на "Евровидение-2024"

Сегодня, 9 ноября, организаторы нацотбора на "Евровидение-2024" обнародовали список из 20 артистов, вошедших в лонглист.

Так, среди участников оказались уже хорошо известные украинцам артисты. В частности, попробовать свои силы в нацотборе решили вместе alyona alyona & Jerry Heil, во второй раз представить Украину на конкурсе захотел певец MELOVIN. Как известно, в 2018 году артист выступал на "Евровидении" с песней Under The Ladder. Тогда он занял 17-е место.

В списке есть и самобытная исполнительница STASYA, которая в этом году участвовала в "Голосі країни" в команде Ивана Клименко. В лонглист попали и современные хитмейкеры. Так, свои силы попробует PARFENIUK, известный, в частности, хитом "Провела екскурсію", певица SKYLERR, известная песней "Вечорниці", YAKTAK, автор хита "Уночі" и многие другие.

Список участников лонглиста нацотбора на "Евровидение-2024" выглядит так:

"Евровидение-2024": участники лонглиста нацотбора на конкурс

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

ЯКТАК

Ziferblat

На следующем этапе из 20 участников лонглиста выберут лишь 10 финалистов, которые и поборются за право представить Украину на международном музыкальном первенстве. Среди участников лонглиста, которые не попадут в список, проведут онлайн-голосование – участник, который наберет больше голосов, тоже попадет в финал.

Напомним, что "Евровидение-2024" состоится в городе Мальме, Швеция. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а грандфинал – 11 мая.

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