Вторая попытка MELOVIN и современные хитмекеры: участники лонглиста нацотбора на "Евровидение-2024"

Организаторы нацотбора назвали 20 участников, вошедших в лонглист.
Сегодня, 9 ноября, организаторы нацотбора на "Евровидение-2024" обнародовали список из 20 артистов, вошедших в лонглист.
Так, среди участников оказались уже хорошо известные украинцам артисты. В частности, попробовать свои силы в нацотборе решили вместе alyona alyona & Jerry Heil, во второй раз представить Украину на конкурсе захотел певец MELOVIN. Как известно, в 2018 году артист выступал на "Евровидении" с песней Under The Ladder. Тогда он занял 17-е место.
В списке есть и самобытная исполнительница STASYA, которая в этом году участвовала в "Голосі країни" в команде Ивана Клименко. В лонглист попали и современные хитмейкеры. Так, свои силы попробует PARFENIUK, известный, в частности, хитом "Провела екскурсію", певица SKYLERR, известная песней "Вечорниці", YAKTAK, автор хита "Уночі" и многие другие.
Список участников лонглиста нацотбора на "Евровидение-2024" выглядит так:
- alyona alyona & Jerry Heil
- ANKA
- Carpetman
- Drevo
- INGRET
- Julia Belei
- KARYOTYPE
- KRYLATA
- MÉLOVIN
- NAHABA
- NAZVA
- PARFENIUK
- SHÉPA
- SKYLERR
- STASYA
- SWOIIA
- TESLENKO
- YAGODY
- ЯКТАК
- Ziferblat
На следующем этапе из 20 участников лонглиста выберут лишь 10 финалистов, которые и поборются за право представить Украину на международном музыкальном первенстве. Среди участников лонглиста, которые не попадут в список, проведут онлайн-голосование – участник, который наберет больше голосов, тоже попадет в финал.
Напомним, что "Евровидение-2024" состоится в городе Мальме, Швеция. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а грандфинал – 11 мая.
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