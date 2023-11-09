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Вторая попытка MELOVIN и современные хитмекеры: участники лонглиста нацотбора на "Евровидение-2024"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Вторая попытка MELOVIN и современные хитмекеры: участники лонглиста нацотбора на "Евровидение-2024"

Участники нацотбора на "Евровидение-2024"

Организаторы нацотбора назвали 20 участников, вошедших в лонглист.

Сегодня, 9 ноября, организаторы нацотбора на "Евровидение-2024" обнародовали список из 20 артистов, вошедших в лонглист.

Так, среди участников оказались уже хорошо известные украинцам артисты. В частности, попробовать свои силы в нацотборе решили вместе alyona alyona & Jerry Heil, во второй раз представить Украину на конкурсе захотел певец MELOVIN. Как известно, в 2018 году артист выступал на "Евровидении" с песней Under The Ladder. Тогда он занял 17-е место.

В списке есть и самобытная исполнительница STASYA, которая в этом году участвовала в "Голосі країни" в команде Ивана Клименко. В лонглист попали и современные хитмейкеры. Так, свои силы попробует PARFENIUK, известный, в частности, хитом "Провела екскурсію", певица SKYLERR, известная песней "Вечорниці", YAKTAK, автор хита "Уночі" и многие другие.

Список участников лонглиста нацотбора на "Евровидение-2024" выглядит так:

"Евровидение-2024": участники лонглиста нацотбора на конкурс

"Евровидение-2024": участники лонглиста нацотбора на конкурс
  • alyona alyona & Jerry Heil
  • ANKA
  • Carpetman
  • Drevo
  • INGRET
  • Julia Belei
  • KARYOTYPE
  • KRYLATA
  • MÉLOVIN
  • NAHABA
  • NAZVA
  • PARFENIUK
  • SHÉPA
  • SKYLERR
  • STASYA
  • SWOIIA
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • ЯКТАК
  • Ziferblat

На следующем этапе из 20 участников лонглиста выберут лишь 10 финалистов, которые и поборются за право представить Украину на международном музыкальном первенстве. Среди участников лонглиста, которые не попадут в список, проведут онлайн-голосование – участник, который наберет больше голосов, тоже попадет в финал.

Напомним, что "Евровидение-2024" состоится в городе Мальме, Швеция. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а грандфинал – 11 мая.

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Дата публикации
Просмотры
238
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