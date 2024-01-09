Вторая жена экс-мужа Ани Лорак впервые подтвердила их разрыв и высказалась о причинах

Лилия подтвердила, что они больше не вместе.

Вторая жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу, впервые высказалась об их разрыве отношений.

Лилия опубликовала в Instagram фото, где она в черном наряде позирует на фоне многоэтажек. В комментариях подписчики написали блогерше немало комплиментов, а также высказалась о Мурате.

В частности, пользовательница, по имени Марина, отметила, что они были красивой парой, поэтому жаль, что больше не вместе.

На этот комментарий Лилия ответила. Бывшая Мурат впервые официально подтвердила их разрыв. Также Лилия высказалась о причинах. Блогерша не стала называть, почему именно они разошлись, а лишь по-философски отметила, что в жизни всякое случается.

Вторая жена Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Отметим, Мурат Налкакиоглу и Лилия сыграли роскошную свадьбу в июне 2023 года. Однако уже в октябре того же года начали распространяться слухи, что пара разошлась. Официально они не подтверждали разрыв. Тем не менее Мурат уже успел закрутить новые отношения и представить возлюбленную. Кстати, на днях бизнесмен повез избранницу к себе на родину.

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