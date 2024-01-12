Вторая жена экс-супруга Ани Лорак после разрыва засветилась на Бали и показала формы в купальнике

Лилия показала, как проходит ее отдых.
Вторая жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу, Лилия Реус после подтверждения разрыва их отношений показалась на отдыхе на Бали.
Блогерша в своем фотоблоге показалась в гостинице, в которой проживает. А также похвасталась соблазнительными нарядами среди экзотических пейзажей.
Также Реус взбудоражила воображение фанов своими пикантными фото в купальнике на пляже.
К слову, Лилия уже успела поразвлечься в компании мужчин. Так, экс-жена турецкого бизнесмена посетила вечеринку, где в белом платье с вырезом на талии страстно потанцевала.
В свою очередь поклонники пожелали блогерше прекрасно отдохнуть, а также утешили ее после развода теплыми словами.
- Хороший отдых. Не беспокойтесь, что не сложилось с мужчиной. Пройдет время, и вы будете радоваться, что так произошло. Значит, это просто не ваше и вас просто бог оберегает
- Все будет хорошо – слушай себя и никому ничего не доказывай
- Естественная красавица! Просто супер! Ничего нет лишнего… Хорошего отдыха и приятных впечатлений!
Напомним, недавно экс-избранник Лилии Реус Мурат Налкакиоглу уже продемонстрировал свою новую девушку. И также ответил, виновата ли она в распаде его второго брака.
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