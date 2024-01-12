Вторая жена экс-супруга Ани Лорак после разрыва засветилась на Бали и показала формы в купальнике

Лилия показала, как проходит ее отдых.

Вторая жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу, Лилия Реус после подтверждения разрыва их отношений показалась на отдыхе на Бали.

Блогерша в своем фотоблоге показалась в гостинице, в которой проживает. А также похвасталась соблазнительными нарядами среди экзотических пейзажей.

Экс-жена экс-муж Ани Лорак Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывшая жена экс-мужа Ани Лорак Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывшая жена экс-мужа Ани Лорак Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывшая жена экс-мужа Ани Лорак Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Также Реус взбудоражила воображение фанов своими пикантными фото в купальнике на пляже.

Бывшая жена экс-мужа Ани Лорак Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывшая жена экс-мужа Ани Лорак Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

К слову, Лилия уже успела поразвлечься в компании мужчин. Так, экс-жена турецкого бизнесмена посетила вечеринку, где в белом платье с вырезом на талии страстно потанцевала.

Бывшая жена экс-мужа Ани Лорак Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывшая жена экс-мужа Ани Лорак Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В свою очередь поклонники пожелали блогерше прекрасно отдохнуть, а также утешили ее после развода теплыми словами.

Хороший отдых. Не беспокойтесь, что не сложилось с мужчиной. Пройдет время, и вы будете радоваться, что так произошло. Значит, это просто не ваше и вас просто бог оберегает

Все будет хорошо – слушай себя и никому ничего не доказывай

Естественная красавица! Просто супер! Ничего нет лишнего… Хорошего отдыха и приятных впечатлений!

Напомним, недавно экс-избранник Лилии Реус Мурат Налкакиоглу уже продемонстрировал свою новую девушку. И также ответил, виновата ли она в распаде его второго брака.

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