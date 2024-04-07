Вторая жена экса Ани Лорак после развода показалась топлесс и похвасталась своими формами

Лилия Реус показала, как проходит ее отдых за границей.
Вторая жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу, блогерша Лилия Реус, после официального развода с экс-избранником отправилась на отдых.
В своем фотоблоге Лилия опубликовала пикантные кадры из Шарм-эль-Шейха, Египта. Туда она приехала с дочерью и подругой. Так, блогерша взбудоражила воображение подписчиков кадрами, где позирует на фоне сада, пальм и моря. Реус в солнцезащитных очках и красном бикини полностью обнажила свой бюст и прикрыла его книгой, по которой соблазнительно проводит рукой.
Лилия не стала подписывать кадры, только оставила эмоджи в форме трех цветков.
Кроме того, блогерша поделилась еще серией фото в купальнике и продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру на побережье и на фоне бассейна.
В комментариях подписчики Лилии отметили, что она находится в отличной форме и оставили немало эмоджи в форме огоньков и сердец.
- Фигура – класс! Можно на обложку любого известного журнала!
- Очень хорошо! Естественная красавица
- Вот, что хочу сказать: Лиля, ты красиво-настоящая
- Смотрю и хочется не отводить глаз...
Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадча рассекретила, как ей удается держать себя в форме после рождения троих детей.
Читайте также: