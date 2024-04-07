Вторая жена экса Ани Лорак после развода показалась топлесс и похвасталась своими формами

Лилия Реус показала, как проходит ее отдых за границей.

Вторая жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу, блогерша Лилия Реус, после официального развода с экс-избранником отправилась на отдых.

В своем фотоблоге Лилия опубликовала пикантные кадры из Шарм-эль-Шейха, Египта. Туда она приехала с дочерью и подругой. Так, блогерша взбудоражила воображение подписчиков кадрами, где позирует на фоне сада, пальм и моря. Реус в солнцезащитных очках и красном бикини полностью обнажила свой бюст и прикрыла его книгой, по которой соблазнительно проводит рукой.

Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Лилия не стала подписывать кадры, только оставила эмоджи в форме трех цветков.

Кроме того, блогерша поделилась еще серией фото в купальнике и продемонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру на побережье и на фоне бассейна.

Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Лилия Реус / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В комментариях подписчики Лилии отметили, что она находится в отличной форме и оставили немало эмоджи в форме огоньков и сердец.

Фигура – класс! Можно на обложку любого известного журнала!

Очень хорошо! Естественная красавица

Вот, что хочу сказать: Лиля, ты красиво-настоящая

Смотрю и хочется не отводить глаз...

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадча рассекретила, как ей удается держать себя в форме после рождения троих детей.

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