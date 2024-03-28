Вторая жена экса Ани Лорак высказалась об их разводе: "Не повторяйте ошибок"

Лилия тоже подтвердила, что они с Муратом официально расторгли брак.

Вторая жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу, высказалась об их разводе.

В своем Instagram визажистка Лилия Реус тоже официально подтвердила, что 28 марта они официально расторгли брак. Вторая жена Налкакиоглу подчеркнула, что на этом история их отношений окончательно завершилась.

Лилия Реус также посоветовала поклонникам не повторять чужих ошибок и ценить друг друга. Причины их с Муратом развода визажистка не стала называть.

"Сегодня (28 марта – прим. ред.) я официально разведена. На этом все…От себя хочу добавить: берегите друг друга, цените друг друга и не повторяйте чужих ошибок! И пусть Бог оберегает вас и направляет на праведный путь", — высказалась Лилия Реус.

Пост бывшей жены Мурата Налкакиоглу — Лилии / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Отметим, ранее Мурат Налкакиоглу тоже объявил, что развелся, и даже показал свидетельство о расторжении брака. По словам бизнесмена, они не живут вместе с октября 2023 года. Кроме того, он высказался о новой избраннице Анастасии и признался, когда стал с ней встречаться.

Напомним, Мурат Налкакиоглу и Лилия Реус официально подтвердили отношения в 2020 году. Уже в 2021 году мужчина сделал предложение избраннице. Пара сыграла свадьбу летом 2023 года в Конча-Заспе. Впрочем, уже осенью того же года супруги разорвали отношения.

Читайте также: