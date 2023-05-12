Второй полуфинал "Евровидения-2023" в фото: "Геркулес" от Кипра и пластичная полячка в мини

Только что в городе Ливерпуль, Великобритания, завершился второй полуфинал "Евровидения-2023".

В результате голосования зрителей определилась вторая десятка финалистов. Так, за победу в грандфинале сразятся представители Албании, Кипра, Эстонии, Бельгии, Австрии, Литвы, Польши, Австралии, Армении и Словении.

Сегодня на сцене было много розовых костюмов и блестящих нарядов. Конкурсанты удивляли мощным вокалом, а кто-то очаровал еврофанов впечатляющей хореографией.

Сайт ТСН.ua предлагает посмотреть, как прошел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2023" в фотографиях.

Так, Армению в этом году представляла 21-летняя певица Brunette с песней Future Lover. И хотя конкурсный трек был не слишком запоминающимся, а вот наряд артистки привлек внимание. Brunette выступала в белой комбинации, в которой напоминала амазонку. Также присутствовали в постановке и "дикие" танцы.

"Евровидение-2023", Армения / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", Армения / Фото: Getty Images

Отличился и игривый представитель Бельгии, Густаф. У него была зажигательная песня и яркий костюм розового цвета, который он дополнил шляпкой.

"Евровидение-2023", Бельгия / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", Бельгия / Фото: Getty Images

А вот участник от Румынии, который, кстати, тоже был в розовом костюме из пиджака и шорт, посередине номера даже обнажил торс, а танцовщица обмазала его чем-то черным. Но запомнился артист не этим. В конце выступления он произнес: "Занимайтесь любовью, а не сражайтесь".

"Евровидение-2023", Румыния / Фото: Getty Images

Многим запомнился участник от Кипра Эндрю Ламбру. Безусловно, вокал у артиста мощный. Но он покорил Европу еще и своей хорошей физической формой. Пользователи уже успели прозвать исполнителя "Геркулесом".

"Евровидение-2023", Кипр / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", Кипр / Фото: Getty Images

Представительница от Польши, певица Бланка выступала с игривой ритмической песней Solo. Еще до выступления в полуфинале артистку захейтили, многие критиковали выступление артистки на польском нацотборе, где она не попадала в ноты. Однако Бланка всех удивила, когда показала танцевальное соло и продемонстрировала пластику. Это, кстати, помогло ей пройти в финал.

"Евровидение-2023", Польша / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", Польша / Фото: Getty Images

Интересно также наблюдать за постановкой участниц от Австрии Теи и Салины. Они выступали с песней, которую посвятили Эдгару Алану По. Все выглядело гармонично – от номера до костюмов, которые только усилили конкурсную композицию.

"Евровидение-2023", Австрия / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", Австрия / Фото: Getty Images

Завершило второй полуфинал выступление рокеров из Австралии группы Voyager. Кстати, единственная рок-группа, которая выступила сегодня. Чтобы сделать эффектную постановку, парни вывезли на сцену машину вместе с солистом.

"Евровидение-2023", Австралия / Фото: Getty Images

"Евровидение-2023", Австралия / Фото: Getty Images

Отметим, что уже в субботу состоится грандфинал конкурса "Евровидение-2023". Тогда выступит группа от Украины, TVORCHI. Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию и следить за ходом событий на музыкальном первенстве.

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