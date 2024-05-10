Второй полуфинал "Евровидения-2024" в фото: "стриптиз" от испанцев и скандал вокруг Израиля

Только что в Мальме, Швеция, отгремел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Наконец-то стало известно, кто же попал в грандиозный финал. В субботу, 11 мая, на сцену Malmö Arena снова выйдут Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения.

Тем не менее, все конкурсанты очень удивляли своими конкурсными номерами и радовали еврофанатов. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть на яркие выступления участников в фото, а также вспомнить, чем они удивляли.

Первой на сцену конкурса вышла представительница Мальты 25-летняя Сара Бонничи. Она исполнила трек Loop. Особенно зрителям запомнился наряд исполнительницы. Наверное, Сара решила брать откровенным боди и зажигательными танцами. Особенно удивили ее экстремальные трюки – сальто с завязанными глазами.

Мальта на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Мальта на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Следующей запомнился номер Греции. Страну представляла 37-летняя певица Марина Сатти с песней Zari. Запомнился замечательно припев композиции. Кроме того, номер был молодежный и начинался с Instagram-stories.

Представительница Греции на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Греция на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Также вниманием стоит отметить участника от Швейцарии – Nemo, который представлял страну с песней The Code. Небинарный представитель удивил своим номером в юбке и шубе. Вокал заслуживает отдельного внимания, ведь артист просто ошеломил оперным пением.

Nemo на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Nemo на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Nemo на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Австрию представляла певица Kaleen. На сцене "Евровидения-2024" она исполнила трек We Will Rave. Рейв исполнительнице удалось устроить. Зрители оценили ее номер и подарили путевку в финал.

Представительница Австрии на "Евровидении-2024" / Фото: eurovision.tv

Австрия на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Певица из Армении на сцене конкурса исполнила трек Jako. Исполнительница продемонстрировала армянский колорит. Конечно, вместе с бэндом картинка была цельной и хорошо запомнилась.

Армения на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Армения на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Особым вниманием стоит отметить Сан-Марино. Хотя певице Megara не удалось попасть в финал, ее выступление однозначно запомнится. Она устроила настоящее фрик-шоу в розовом и черном цветах. На сцене были видны рок и электро мотивы. К сожалению, зрителей этим не удалось покорить.

Представительница Сан-Марино на "Евровидении-2024" / Фото: eurovision.tv

Сан-Марино на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Норвегии еще раз удалось удивить. Страну представляла группа Gåte с песней Ulveham. В номере виднелись скандинавские мотивы. Вокал у солистки бэнда действительно мощный. Кроме того, группа удивила гроулом. Так, на сцене "Евровидения-2024" раздался экстремальный вокал.

Участники "Евровидения-2024" / Фото: Associated Press

Свой номер также показала Испания. В финале они будут удивлять "стриптизом" и откровенными танцами.

Испания на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

А вот вокруг Израиля разгорелся скандал. Эден Голан не слишком одобрительно приняла публика. Если половина зала ее поддерживала, то другая – освистывала. К слову, в Мальме 9 мая было много протестов против Израиля, которые проводили палестинцы.

Представительница Израиля на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию. Как прошел второй полуфинал "Евровидения-2024" вы можете подробно ознакомиться в нашем материале.

Читайте также: