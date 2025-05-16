Второй полуфинал "Евровидения-2025" в фото: плагиат в Украины и полет Финляндии над сценой

Финляндия на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

Реклама

Только что в швейцарском городе Базель отгремел второй полуфинал "Евровидение-2025".

Еврофанаты наконец-то узнали, кто же в субботу, 17 мая, выйдет снова на арену Санкт-Якобсгалле и сразится за хрустальный кубок. Билет в гранд-финал завоевали Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.

Финалисты уже готовятся к последнему туру "Евровидения-2025". Тем временем, редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть у фото, чем удивляли участники второго полуфинала. В частности, артисты экспериментировали, радовали разнообразной хореографией и, конечно, вокальными умениями.

Реклама

Первым на сцену вышел представитель Австралии. От страны на "Евровидении-2025" выступил Go-Jo с песней Milkshake Man. Исполнитель своим номером погрузил в атмосферу 80-х годов. Изюминкой шоу стал гигантский блендер, вокруг которого танцевали девушки в сексе-одежде. Кстати, сам Go-Jo тоже удивил отличной физической формой, когда устроил стриптиз прямо на сцене. Впрочем, в финал артисту не удалось пройти.

Австралия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Австралия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Австралия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

А вот представитель Армении – Parg﻿ – вышел на сцену сразу топлес. Более того, он еще и вымазался черным гримом, что было похоже на грязь. Артист устроил рок-шоу с пиротехникой. Он удивлял не только вокальными данными, но и спортивными, ведь практически все выступление пробегал на сцене.

Армения на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Армения на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Тем временем, представительницу Греции – Клавдию – заподозрили в плагиате. Дело в том, что ее номер был очень похож на тот, который в прошлом году был у alyona alyona & Jerry Heil. Клавдия в начале выступления тоже выходила из воды. Также на экране показывали огни, а участница тем временем пела на скале, что в прошлом году делала и Jerry Heil.

Греция на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Греция на "Евровидении-2025"

Запомнилось зрителям и выступление Грузии. В частности, пока артистка пела, номер дополняли танцовщики. Они были одеты в традиционную грузинскую одежду и демонстрировали народные танцы.

Реклама

Грузия на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

Грузия на "Евровидении-2025"

А вот представительница Люксембурга решила удивлять сказочной атмосферой. Певица Лора Торн выступала как в кукольном доме, а себя же в это время воображала куклой.

Люксембург на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Люксембург на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

А вот Финляндия вообще летала на сцене. Представительница страны – певица Эрика Викман – сделала это на гигантском микрофоне, из которого затем зажегся фейерверк.

Финляндия на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

Финляндия на "Евровидении-2025"

А вот выступление Франции запомнилось особенно уборщикам и ведущим. Дело в том, что певица Луан во время своего номера использовала песок в качестве реквизита. После ее выступления потом пришлось убирать даже ведущим, которые ходили по сцене с пылесосом.

Франция на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

Франция на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

Отметим, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику второго полуфинала "Евровидения-2025". В нашем материале можете посмотреть, каким был конкурс.

Реклама