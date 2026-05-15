Второй полуфинал "Евровидения-2026" в фото: эмоциональное выступление Украины и соблазнительные танцы Кипра

Украинская делегация на "Евровидении-2026" / © Associated Press

В Вене, Австрия, отгремел второй полуфинал "Евровидения-2026«, который окончательно сформировал состав гранд-финала юбилейного 70-го конкурса.

Вечер получился максимально контрастным и эмоциональным. Так, на одной сцене соединились интимные баллады, экспериментальный поп, провокационные танцевальные номера и масштабные постановки со спецэффектами, которые держали напряжение до последней секунды.

В финал прошли 10 из 15 стран, и каждая из них по-своему поразила публику. Особое внимание в этот вечер традиционно привлекла Украина. Наш номер стал одним из самых эмоциональных и чувственных. LELÉKA с песней «Ridnym» довела до мурашек присутствием на сцене бандуры, световой драматургией, декорациями и конечно же сильным вокалом. Номер дал сполна ощутить искренность и свет украинской души на большой сцене Европы.

LELÉKA / © Associated Press

А вот открывала список финалистов Болгария, исполнительница DARA с песней «Bangaranga», которая сразу задала бешеный темп вечера благодаря взрывной энергии и танцевальному драйву. Далее свой путь в финал проложила Румыния, где Alexandra Căpitănescu в «Choke Me» представила темную, эмоционально насыщенную постановку со световыми цепями, огнем и драматическим вокалом. После этого к финалистам присоединился и Кипр с Antigoni, которая с треком «JALLA» принесла на сцену максимально смелую, клубную эстетику с танцами на столе и провокационной подачей.

DARA / © Associated Press

Alexandra Căpitănescu / © Associated Press

Antigoni / © Associated Press

Эмоциональный спектр продолжила Албания с Alis и балладой «Nân», которая стала одной из самых тихих, но самых сильных эмоциональных кульминаций вечера. Песня о маме, разлуке и любви, усиленная дымом и минималистичной сценографией, буквально напомнила о самом важном. После этого контрастно вынырнула Австралия с Delta Goodrem, которая в «Eclipse» соединила лунную атмосферу, фортепиано и мощный вокальный финал, создав кинематографический эффект.

Alis / © Associated Press

Delta Goodrem / © Associated Press

Совершенно другое настроение принесла Великобритания с Look Mum No Computer — их песня «Eins, Zwei, Drei» превратила арену в электронный карнавал с танцовщиками в масках мохнатых компьютеров, где зал буквально начал двигаться в унисон с артистом. А вот Швейцария с Veronica Fusaro, которая в «Alice» соединила альтернативный поп, социальный месседж и живую гитару, добавив вечеру более серьезного звучания.

Look Mum No Computer / © Associated Press

Veronica Fusaro / © Associated Press

Не менее атмосферным стало выступление Чехии с босоногим Daniel Zizka, который взаимодействовал с зеркальными плитами, раскрывая драматургию своей песни «Crossroads». Лирикой очаровал и Люксембург с Eva Marija и её «Mother Nature» — нежная сказочная постановка буквально перенесла каждого в безмятежный мир без бедствий.

Daniel Zizka / © Associated Press

Eva Marija / © Associated Press

Далее энергию снова подхватила Армения с Simon, чей «Paloma Rumba» превратил сцену во взрыв танца, который начался в декорации в форме лифта. Также выступила Франция с Monroe, которая в «Regarde!» соединила сразу несколько вокальных жанров.

Simon / © Associated Press

Monroe / © Associated Press

Финальный блок открыла Мальта с Aidan и «Bella», где романтическая поп-баллада постепенно превратилась в эмоциональное выступление с сильным вокальным акцентом. Ее сменила Дания с Søren Torpegaard Lund, который в «Før Vi Går Hjem» представил театральную балладу с кубической конструкцией и драматическим светом, а завершила этот марафон Норвегия с Jonas Lovv, чей «YA YA YA YA» стал взрывным финальным аккордом с красным светом и максимально соблазнительной энергетикой перед голосованием.

Aidan / © Associated Press

Søren Torpegaard Lund / © Associated Press

Jonas Lovv / © Associated Press

