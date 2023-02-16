Второй раз беременная Рианна позировала с любимым на пляже и показала лицо 9-месячного сына на страницах Vogue

Барбадосскую звезду Рианну по праву можно назвать главным ньюзмейкером этого месяца.

Так, в феврале знаменитость впервые за пять лет вернулась на сцену и выступила на одном из самых главных спортивных событий года Супербоул. Тогда же знаменитость объявила, что второй раз беременна, подчеркнув сценическим нарядом округлый животик.

А после всего Рианна еще и стала главной героиней британской версии глянца Vogue, для которого позировала со своим любимым, рэпером A$AP Rocky, и их первенцем, 9-месячным сыном.

Съемки проходили на пляже. РиРи выбрала легкий образ – исполнительница надела черное платье с высоким разрезом и сделала пышную прическу, A$AP Rocky был в кожаных брюках и жилете. Также Рианна позировала с сыном на кровати в бархатном платье.

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Не обошлось и без романтических кадров, на которых любимый Рианны нежно обнимает ее за живот.

Несмотря на то, что Рианна договорилась именно с Vogue, что впервые лицо своего сына, имя которого до сих пор держит в тайне, артистка покажет на страницах глянца. Тем не менее, до этого кадры с этих съемок попали в Сеть раньше – папарацци подловили семью во время фотосета на пляже и слили снимки в Интернет.

Напомним, что через девять месяцев после рождения первенца, 34-летняя Рианна объявила, что они с A$AP Rocky ждут второго ребенка.

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