Второй раз беременная Рианна умилила забавным видео с 10-месячным сыном на руках

Певица показала, как проводит время с малышом.

Барбадосская исполнительница Рианна порадовала своих поклонников новыми семейными кадрами.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала редкое видео со своим 10-месячным сыном. На забавном ролике мальчик на руках у звездной мамочки пытался всеми силами отвлечь ее от тренировки. А когда малыш увидел камеру, он принялся улыбаться.

"Посмотрите, кто не хочет, чтобы мама тренировалась", – подписала милое видео с сыном Рианна.

В последнее время певица стала чаще делиться кадрами с ребенком, однако имя мальчика семья пока держит в секрете.

Первенец Рианны и ее бойфренда, рэппера A$AP Rocky, родился 13 мая 2022 года. Уже через восемь месяцев после рождения мальчика стало известно, что исполнительница и ее любимый ждут второго ребенка.

Читайте также: