Второй раз беременная Рианна в коротком топе засветила округлый животик на прогулке с бойфрендом

35-летняя певица Рианна во время беременности не стесняется показывать свои красивые формы.

Вместе со своим бойфрендом, рэпером A$AP Rocky, звезда прибыла во Францию, где похвасталась очередным стильным образом. Певицу с любимым заскочили в одном из парижских ресторанов.

Для вечернего выхода звезда выбрала брюки серого цвета и короткий серебристый топ, который подчеркнул немаленький животик беременной исполнительницы. Также артистка дополнила образ длинным пальто от Fendi by Karl Lagerfeld.

Даже во время беременности Рианна продолжает вести активную светскую жизнь и посещать некоторые мероприятия. Но и о материнстве звезда не забывает – она воспитывает 11-месячного сына и активно готовится к появлению второго ребенка.

На днях исполнительница намекнула на пол будущего ребенка. Рианну заскочили в магазине, когда она покупала одежду для будущего ребенка.

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