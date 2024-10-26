Второй сезон сериала "Встигнути до 30" появится на Netflix

Новые серии будут выходить на платформе сразу же после их показа на ТЕТ.

Продолжение сериала "Встигнути до 30" скоро будет транслироваться на Netflix.

Просмотр новых серий с Дарьей Петрожицкой, Анной Кошмал, Анастасией Остреиновой и Дмитрием Овчарюком в главных ролях будет доступен с 18 ноября. Каждый эпизод будет появляться на платформе сразу после эфира.

Первый сезон комедийного сериала "Встигнути до 30" появился на Netflix в сентябре этого года и стал настоящим хитом. Он рассказывает о молодых оптимистах, стремящихся реализоваться до того, как превратятся в скучных прагматических взрослых. В центре сюжета случайное знакомство трех кардинально разных девушек – кокетки Иры из ювелирного салона, карьеристки Саши и провинциалки Любы. Во время встречи они выясняют, что день рождения у них в один день и всем им по 29 лет. Героини воспринимают это знак судьбы и решают воплотить свои самые смелые мечты до 30. Ира – выйти замуж, Саша – почувствовать вкус настоящей жизни, а Люба – восстановить родительское кафе. В бурную праздничную ночь именинницы оказались на пороге квартиры легкомысленного весельчака Фимы, безвозвратно впутав его в свой челлендж до 30.

Сериал "Встигнути до 30"

Во втором сезоне комедийного сериала "Встигнути до 30" девушки останутся верны своим целям и будут отчаянно достигать задуманного до тридцатилетнего рубежа. Ира наконец-то встретит мужчину мечты и не одного, Саша поймет, чего на самом деле хочет от жизни, но предстанет перед непростым выбором – мечта или отношения. А Люба заработает денег и неожиданно сблизится с Фимой. Он, кстати, также обзаведется целью – начнет с Любой совместный бизнес и попытается закрепиться в ее сердце как можно дольше.

В продолжении сериала к главному касту актеров присоединятся украинские звезды – Артур Логай, Андрей Исаенко, Тарас Цымбалюк, Константин Октябрьский, Наталья Бабенко, Виталина Библив и многие другие.

"Встигнути до 30. Второй сезон" снова отметится не только новыми звездными лицами и комедийными перипетиями, но и увлекательными историями настоящей любви. Смотрите долгожданную премьеру на Netflix и телеканале ТЕТ уже 18 ноября, с понедельника по четверг, в 22:00.

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