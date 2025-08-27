Вуди Аллен поплатился за выступление перед россиянами: как ему отомстили

Вуди Аллен / © AFP

Украинские театры объявили бойкот американскому режиссеру Вуди Аллену из-за его недавнего участия в Московском кинофестивале.

Киевский Молодой театр объявил о приостановлении показа спектакля "Риверсайд драйв", который должен был состояться 18 сентября 2025 года. В заведении заявили, что не могут оставаться в стороне, ведь культура "не может быть прикрытием для преступлений".

Молодой театр, Черновецкий драмтеатр и Театр Заньковецкой

"Мы осуждаем участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Культура не может быть прикрытием для преступлений", — говорится в посте Молодого театра.

Это уже третий украинский театр, который отказался от постановок по произведениям Аллена. Ранее Черновецкий драмтеатр имени Ольги Кобылянской отменил спектакль "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський", а Львовский театр имени Марии Заньковецкой временно снял с репертуара мюзикл "Кулі над Бродвеєм".

Выступление Вуди Аллена в России: что известно

Аллен выступил онлайн 24 августа в рамках программы "Легенды мирового кинематографа", модерировал российский режиссер Федор Бондарчук, который поддерживает захватническую политику Путина.

Американский постановщик говорил о кинематографе и роли искусственного интеллекта, а также выразил восхищение российским кино и фильмом Сергея Бондарчука "Война и мир".

На вопрос о возможных съемках в России Аллен ответил, что предложений пока не получал, но "подумал бы над сценарием о том, как хорошо чувствуешь себя в Москве и Петербурге".

МИД Украины резко осудил его участие в фестивале, назвав его циничным и оскорбительным для памяти украинских художников, пострадавших от российской агрессии. В ведомстве подчеркнули, что культура не должна становиться инструментом пропаганды или оправдания преступлений.

Вуди Аллен оправдался за свое выступление перед россиянами. Он назвал причину, почему появился на Московском кинофестивале.