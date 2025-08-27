ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
661
Время на прочтение
2 мин

Вуди Аллен поплатился за выступление перед россиянами: как ему отомстили

Отказ от творчества режиссера распространяется по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Вуди Аллен

Вуди Аллен / © AFP

Украинские театры объявили бойкот американскому режиссеру Вуди Аллену из-за его недавнего участия в Московском кинофестивале.

Киевский Молодой театр объявил о приостановлении показа спектакля "Риверсайд драйв", который должен был состояться 18 сентября 2025 года. В заведении заявили, что не могут оставаться в стороне, ведь культура "не может быть прикрытием для преступлений".

Молодой театр, Черновецкий драмтеатр и Театр Заньковецкой

Молодой театр, Черновецкий драмтеатр и Театр Заньковецкой

"Мы осуждаем участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Культура не может быть прикрытием для преступлений", — говорится в посте Молодого театра.

Это уже третий украинский театр, который отказался от постановок по произведениям Аллена. Ранее Черновецкий драмтеатр имени Ольги Кобылянской отменил спектакль "Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський", а Львовский театр имени Марии Заньковецкой временно снял с репертуара мюзикл "Кулі над Бродвеєм".

Выступление Вуди Аллена в России: что известно

Аллен выступил онлайн 24 августа в рамках программы "Легенды мирового кинематографа", модерировал российский режиссер Федор Бондарчук, который поддерживает захватническую политику Путина.

Американский постановщик говорил о кинематографе и роли искусственного интеллекта, а также выразил восхищение российским кино и фильмом Сергея Бондарчука "Война и мир".

Вуди Аллен / © AFP

Вуди Аллен / © AFP

На вопрос о возможных съемках в России Аллен ответил, что предложений пока не получал, но "подумал бы над сценарием о том, как хорошо чувствуешь себя в Москве и Петербурге".

МИД Украины резко осудил его участие в фестивале, назвав его циничным и оскорбительным для памяти украинских художников, пострадавших от российской агрессии. В ведомстве подчеркнули, что культура не должна становиться инструментом пропаганды или оправдания преступлений.

Вуди Аллен оправдался за свое выступление перед россиянами. Он назвал причину, почему появился на Московском кинофестивале.

Дата публикации
Количество просмотров
661
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie