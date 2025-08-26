Вуди Аллен после резкой критики от МИД Украины оправдался за свое выступление перед россиянами

Вуди Аллен / © Associated Press

Реклама

Американский киноактер и режиссер Вуди Аллен оправдался за свое участие в Московской неделе кино.

Так, режиссер, у которого из-за ряда серьезных скандалов испортилась репутация в США, охотно согласился получить свои "минуты славы" в России. В РФ Аллен не стал ехать, однако в онлайн-режиме обсуждал с путинистом Федором Бандарчуком кинодело.

В МИД Украины осудили такую позицию американского режиссера. В ведомстве назвали участие Вуди Аллена в российском кинофестивале позором, ведь это пренебрежение ко всем украинским кинодеятелям, жизни которых забрала Россия.

Реклама

После шквала критики режиссер поспешил оправдаться. Он заявил изданию The Guardian, что не поддерживает войну и считает, что Путин поступил неправильно. Однако Аллен убежден, что искусство вне политики. Правда, скандальный режиссер забыл принять во внимание, что тем временем российские кинодеятели активно поддерживают войну в Украине. Более того, даже тот же Федор Бондарчук, с которым он вел разговор. Поэтому, Аллен охотно общается с теми, кто является приспешниками диктатора.

Вуди Аллен / © Associated Press

"Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он вызвал, ужасна. Но что бы ни сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров - это когда-нибудь хороший способ помочь", - заявил режиссер.

Отметим, Вуди Аллен уже давно стал нерукопожатным в США. А все из-за ряда секс-скандалов: обвинения в домогательствах и брак с приемной дочерью. Наконец, это все негативно повлияло на репутацию Аллена в Голливуде. А недавно же Вуди Аллен возмутил украинцев, собравшись ехать на красную дорожку в Москву, несмотря на развязанную россиянами войну в Украине. Наконец, лететь в страну-агрессор режиссер не стал. Но и возможности выступать перед россиянами не упустил, поэтому появился на кинофестивале в режиме онлайн.