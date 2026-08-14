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"Вулкан, шторм и штиль": супруг Карпы на фоне слухов о кризисе в браке удивил заявлением в день её 45-летия
Евгений Терехов признался, что не жалеет об 11 годах знакомства и 10 годах брака с певицей.
Украинская певица Наталья Карпа отмечает 45-летие, а её супруг, военный Евгений Терехов, трогательно поздравил любимую и рассказал, какими были их 11 лет вместе.
14 августа артистка принимает поздравления с юбилеем. Евгений вспомнил о начале их истории. Супруги знакомы уже 11 лет. Десять из них они прожили в браке. По случаю дня рождения муж опубликовал их архивный снимок из Парижа. На фотографии влюбленные позируют вместе, а Карпа предстает в ярком образе с красным беретом.
«Моя Наташка, с днём рождения, любовь моя! За все 11 лет знакомства, 10 лет брака — я ни о чём не жалею! Наши отношения — это американские горки, бурлящий вулкан, шторм на море и штиль в океане», — написал Евгений Терехов.
Однако за яркими сравнениями мужа скрывается не только романтика, но и благодарность жене за годы совместной жизни и поддержку.
«Спасибо тебе за то, что ты есть…! Спасибо тебе за дочку! Спасибо тебе за поддержку и опору! Спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Thank you so much my wife, it’s my life», — добавил Терехов.
У Натальи Карпы также есть повод для гордости в день своего юбилея. В этот день певица получила награду «Единство» имени гетмана Ивана Выговского от 58-й отдельной мотопехотной бригады, за что публично поблагодарила.
Напомним, недавно Наталья Карпа рассказала, что находится на грани развода со своим мужем-военным.