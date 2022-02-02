Вупи Голдберг попала в громкий скандал: звезду временно отстранили от работы

Актриса некорректно высказалась о Холокосте.

Известная актриса и телеведущая Вупи Голдберг оказалась в центре скандала из-за своих высказываний.

На телеканале ABC во время ток-шоу она со своими коллегами обсуждала недавний запрет в штате Теннесси книги Арта Шпигельмана "Маус", в которой изображены евреи в образе мышей, а нацисты – кошек.

В ходе обсуждения Голдберг заявила, что Холокост – это не истребление расы, а проявление бесчеловечности.

"Давайте говорить честно. Холокост не касается расовых вопросов. Нет, это не о расе. Дело в бесчеловечности одних по отношению к другим", — заявила Вупи.

Вупи Голдберг / Associated Press

Остальные ведущие ее пытались убедить в другом. Они говорили Голдберг, что нацисты считали евреев "представителями низшей расы". Однако актриса настаивала на своем.

"Речь идет о двух группах белых людей. Вы теряете самое главное! Как только вы говорите о расизме, вы переводите все в эту плоскость. Давайте говорить о том, почему на самом деле так произошло. Это история о том, как люди относятся друг к другу, в этом вся проблема", — добавила Голберг.

Слова телеведущей вызвали шквал критики. Эксперты отреагировали на высказывания актрисы, отметив, что расизм занимал центральное место в нацистской идеологии.

Позже Голдберг таки извинилась за свои слова.

Вупи Голдберг / Associated Press

"В сегодняшней программе я сказала, что Холокост не о расе, а о бесчеловечном отношении одних людей к другим. Я должна была сказать, что это и о том, и о другом. Евреи со всего мира всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не исчезнет. Я хочу извиниться за боль, которую вызвали мои слова", — написала в своем Twitter Голдберг.

Руководство телеканала тем временем решило отстранить телеведущую от работы на две недели.

"С этого момента я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи извинилась, я попросила ее подумать и узнать влияние ее комментариев", — сообщила Ким Годвин, руководитель телеканала, пишет Hollywood Rеporter.

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