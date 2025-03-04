Вупи Голдберг жестко раскритиковала Трампа и назвала его ссору с Зеленским "позорной"

Известная американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг жестко раскритиковала президента США Дональда Трампа за его ссору с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Свое мнение знаменитость выразила в эфире ток-шоу The View. Ведущая возмутилась, что Трамп устроил в Овальном кабинете ссору с Зеленским – лидером суверенной страны, где идет война. Актриса назвала поступок президента США "позорным". По словам Голдберг, никто не хотел бы, чтобы подобное случалось.

"Вы знаете, это, пожалуй, одна из самых неудобных вещей, которые я когда-либо видела. Это лидер суверенной нации (Зеленский – прим. ред.), и ты (Трамп – прим. ред.) устраиваешь с ним театр, потому что пытаешься показать, что ты жесткий парень. Но я не думаю, что кто-то хотел, чтобы ты был жестким парнем", - возмутилась актриса.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Вупи Голдберг считает, что Трамп открыто демонстрирует свою приверженность диктатору путину, который пошел с войной на независимую страну. Ведущая отметила, что американцы не хотят быть сторонниками российских властей. Она поинтересовалась у Трампа, того ли вообще интересует мнение людей, которые отдали за него свой голос.

"Как люди, которые за вас голосовали? Вы не спросили их, как они относятся к тому, что вы делаете. Вы их не спрашивали, хотят ли они быть приспешниками правительства путина. Вы этого не спрашивали", — отметила актриса.

В заключение Вупи Голдберг высказала слова поддержки Владимиру Зеленскому. Ведущая подчеркнула, что такого никогда не должно быть, когда в страну вторглись и оккупируют ее территории.

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме / Фото: Associated Press

"Я поддерживаю вас, Зеленский! Ни у кого никогда не должно быть возможность приехать в вашу страну и сказать: "Это моя страна", — подчеркнула знаменитость.

Напомним, ранее группа Green Day поддержала Украину. Лидер коллектива Билли Джо Армстронг обматерил Трампа, а вице-президента США Джей Ди Вэнса назвал "отсталым".

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