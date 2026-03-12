Вячеслав Довженко откровенно рассказал о своих заработках: "Приходится экономить"

Вячеслав Довженко

Известный украинский актер Вячеслав Довженко откровенно рассказал, что популярность и узнаваемость не всегда означают финансовую стабильность.

Артист признался в интервью РБК-Украина, как даже при наличии ролей в кино и театре вынужден внимательно относиться к расходам.

По словам артиста, представление о том, что известные актеры живут без финансовых забот, часто не соответствует реальности. Бытовые вопросы — от жилья до обслуживания автомобиля — никуда не исчезают даже с популярностью.

«Я очень хотел бы, чтобы так было. Но такого точно нет. Особенно мои реалии достаточно скромные», — поделился он.

Вячеслав Довженко

Актер убежден, что одной из ключевых проблем украинской киноиндустрии является отсутствие полноценной системы роялти для исполнителей ролей. По его мнению, актер, который создает образ на экране, фактически становится соавтором этой роли, ведь другой человек сыграл бы ее совсем по-другому.

«Хотелось бы, чтобы у нас признание было материальным. К сожалению, до сих пор существует советская система подхода к актерскому составу. До сих пор нет уплаты авторских прав, роялти. Определенный актер, выполняя эту роль, он уже является автором этой роли, потому что возьмешь другого, это будет совсем другая история», — пояснил Довженко.

Он также признал, что иногда вынужден откладывать расходы именно на себя — в частности на спорт, здоровье или уход.

«В этом возрасте хотелось бы больше спортзалы посещать, больше каких-то косметологов, думать о здоровом питании. А у нас, к сожалению, другие реалии, поэтому, конечно, что приходится экономить на многих вещах», — рассказал актер.

Вячеслав Довженко

Для примера другой модели карьеры он вспомнил историю голливудской звезды Брюса Уиллиса. По словам Довженко, популярность и финансовые возможности позволяют таким актерам в любой момент сделать паузу и вернуться к работе тогда, когда они сами этого захотят.

«Сказал в свое время: „Задолбался“. В любой профессии, если ты очень сильно туда вкладываешься, ты выгораешь. Поехал человек шить обувь. Продюсеры бьются, режиссеры бьются, приезжают к нему. Он соглашается, снимается. Потом снова говорит: „Все, это была окончательная работа, это последняя“», — поделился он.

По мнению актера, медийность имеет значение именно в таких ситуациях — она дает больше свободы выбора. В то же время каждая новая роль, подчеркивает Довженко, накладывает и определенную ответственность.

«Любую роль, которую ты берешь, это определенная планка. Потому что ты уже не имеешь права ошибаться и не имеешь права делать это левой ногой», — отметил он.

Иногда, признается актер, ему хотелось бы взять паузу и на некоторое время отойти от интенсивного ритма работы.

«Хотелось бы поехать и кур выращивать. В какой-то момент просто от всех закрыться, чтобы накопить информации, жизненного опыта, а мы летим как метро между станциями с большой скоростью и дай Бог успеваем еще родным какого-то времени уделить», — сказал Довженко.

