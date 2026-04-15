Вячеслав Довженко раскрыл первые подробности предстоящей свадьбы с младшей на 20 лет возлюбленной

Вячеслав Довженко с невестой

Украинский актер Вячеслав Довженко поделился первыми подробностями предстоящей свадьбы со своей невестой Светланой.

Ранее 48-летний актер рассказывал, что свадьба уже запланирована на этот год. Возлюбленные делились, что хотят дождаться теплого времени, чтобы провести церемонию ближе к лету. На этот же раз звезда фильма «Киборги» пролил еще больше света.

Довженко признался, что вместе с младшей на 20 лет возлюбленной не планирует громкого празднования. Наоборот — они стремятся сделать этот день максимально камерным и искренним, без лишней публичности и пафоса.

«Это будет семейный праздник. Это точно не будет проектом шоу-бизнеса. Мы хотим это сделать скромно, семейно и здесь, на Родине. Без особой шумихи», — рассказал Вячеслав в интервью «Ближче до зірок».

Вячеслав Довженко с невестой

В то же время Довженко дал понять, что после волны внимания к их отношениям они со Светланой решили изменить подход к публичности и будут избегать комментариев на тему личной жизни.

«Мы больше не хотим давать интервью, чтобы отношения были частными. Счастье любит тишину», — таково совместное решение пары.

Напомним, о помолвке актера стало известно в конце февраля. Отношения со Светланой он рассекретил лишь в прошлом году, хотя роман развивался вне публичного пространства. Для Довженко это будет второй брак. Ранее он был женат на актрисе Ксении Баша — их союз длился 17 лет и завершился в 2018-м. У бывших супругов остались двое сыновей, одного из которых он недавно поздравлял с 17-летием.