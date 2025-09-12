- Дата публикации
Вячеслав Довженко рассекретил отношения 21-летнего сына с актрисой: "Я с ней знаком"
Оказывается, сердце сына Вячеслава Довженко не свободно.
Украинский актер Вячеслав Довженко, который недавно заинтриговал женитьбой, рассекретил отношения сына от бывшей жены, актрисы Ксении Баша.
Оказывается, сердце 21-летнего Ивана, который в профессии пошел по стопам отца, не свободно. Сын Вячеслава Довженко находится в отношениях. Избранницей Ивана стала тоже актриса. Вячеслав Довженко на проекте "Ранок у великому місті" говорит, что знаком с возлюбленной сына. Единственное, что артист может сказать — это замечательная девушка. Больше подробностей артист раскрывать не стал, ведь считает, что это уже личное дело Ивана.
"Есть девушка, я с ней знаком. Это прекрасная девушка, прекрасная актриса. Но пусть это будет уже его история, у него и спрашивайте", — рассекретил артист.
Отметим, Иван — сын Вячеслава Довженко от актрисы Ксении Баша. Пара состояла в браке на протяжении 17 лет, но в 2018-м развелась. У бывших супругов есть еще один сын — Василий.
