Вячеслав Довженко удивил, как неудачно вложился в новостройку и попал в беду

Украинский актер Вячеслав Довженко рассказал о своем неудачном вложении в новостройку, из-за которого попал в беду.

Артист планировал поселиться в новой квартире. В частности, он решил приобрести ее в жилом комплексе, который находился на этапе строительства. Однако все сложилось не совсем так, как планировал актер. Вячеслав Довженко в интервью kp.ua говорит, что многоквартирный дом почти готов, но его нужно ввести в эксплуатацию. Именно на этом моменте все и стало на паузу.

"Этот ЖК стоит, как и стоял. Но верим в лучшее. Дом уже практически готов. По сути, его надо ввести в эксплуатацию и поставить на баланс. То есть, я так понимаю, это коррупционно-бюрократически-юридические процессы", - поделился актер.

Вячеслав Довженко также говорит, что застройщики собирались на митинги, однако это не дало никаких результатов. Тем не менее, артист верит, что еще заселится в свою квартиру и проблема с недостроями когда-то будет решена.

"Знаю, что застройщики митинговали под КГГА, но судя по тому, что происходит в нашем политикуме, глядя на все коррупционные скандалы, которые сейчас на слуху у всех, ты понимаешь, что такой вопрос, как твое жилье, достаточно далеко до рассмотрения. Верю, что придет время и кто-то волевой скажет: "Давайте уже доделаем это наконец-то". И я же не один такой. Вопрос недостроев очень-очень болезненный в обществе. И не только Киев этим страдает. К сожалению, в каждом городе эти недострои стоят как памятники недостроя", - говорит актер.

