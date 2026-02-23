Вячеслав Довженко женится во второй раз: актер сделал предложение молодой возлюбленной и раскрыл, когда будет свадьба

Вячеслав Довженко

Звезда фильма "Киборги", украинский актер Вячеслав Довженко женится во второй раз.

Радостные новости артист рассекретил на проекте "Наодинці з Гламуром". Молодая возлюбленная знаменитости - дизайнер костюмов Светлана - теперь находится в статусе невесты. Правда, каким было предложение - влюбленные не торопятся рассказывать, но интригуют, что этот момент вызывает забавные воспоминания. Зато они рассекретили, когда сыграют свадьбу. Произойдет это в этом году. Парочка дождется тепла, а уже потом заключит брак.

"Свадьба в этом году. Когда немного потеплеет, хочется тепла, весны. Предложение было забавным. Когда придет время - мы об этом расскажем. Точно могу сказать, что когда вспоминаем, то это вызывает в первую очередь улыбку, а уже потом приятные ощущения", - говорит пара Анне Севастьяновой.

Вячеслав Довженко с невестой / © скриншот с видео

Кстати, вспомнили влюбленные и начало отношений. Парочка знакома уже длительное время, а именно около семи лет. Однако встречаться они начали уже после полномасштабной войны, когда Светлана устроилась в театр, где работает Вячеслав Довженко, костюмершей. Актер проявил инициативу, когда подарил девушке цветы.

"Я подарил цветы после спектакля, и Светлана это запомнила. Закончился спектакль, у меня были цветы, и лучший букет я подарил Светлане. Я считаю, что это была инициатива", - отметил артист.

Вячеслав Довженко с невестой / © скриншот с видео

Для Вячеслава Довженко этот брак станет вторым. Актер в течение 17 лет был женат на коллеге Ксении Баша. Пара развелась в 2018 году, но их объединяют двое общих детей - Василий и Иван.

Отметим, Вячеслав Довженко рассказал о переменах в личной жизни на допремьерном показе фильма "Мавка. Справжній міф", где он сыграл одну из главных ролей. Проект "Наодиці з Гламуром" побывал на событии и расспросил у звезд эксклюзивные подробности из личной и профессиональной жизни. Ждите премьеру нового выпуска, который состоится уже скоро, и узнавайте интересные новости из мира шоу-бизнеса.

