Вячеслав Соломка освободился от службы в ВСУ и раскрыл каким образом: "Ни копейки не давал"

Вячеслав Соломка / © YULA company

Реклама

Украинский ведущий Вячеслав Соломка высказался о своем освобождении от службы в ВСУ и рассекретил основания для этого.

Ранее знаменитость откровенно заявлял, что во время войны может без проблем уезжать за границу во время войны. Во время премии YUNA-2025 журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова спросила, как именно удалось получить освобождение от мобилизации. По словам Вячеслава, ему предоставили соответствующий статус из-за состояния здоровья. Ведущий объяснил, что согласно закону прошел все необходимые инстанции и медкомиссии. И в результате он был признан непригодным к военной службе. Своего точного диагноза Соломка не назвал.

Вячеслав Соломко / © instagram.com/v_solomka

"Мне бронирование не нужно. Потому что я некоторое время очень сильно болел. И когда в 2022 году мне на канале сказали, что надо пойти в военкомат, встать на учет и принести военный билет, потому что мы коммунальное предприятие и этого требует законодательство, я пошел. Показал все свои справки, снимки МРТ, энцефалограмму и так далее. Меня переправили на перекомиссию в соответствующее профильное медицинское учреждение. После этого я, как и все, прошел медицинское обследование. Пришел в военкомат, привез результаты анализов и мне сказали: "Вы непригодны к военной службе и исключены из военного учета". Все, после этого я даже езжу за границу. Это по состоянию здоровья. Ни копейки не давал!" — заверил звезда.

Реклама

Напомним, недавно Вячеслав Соломка честно признался, в каких действительно отношениях с Камалией после того, как публично назвал ее "бездарной". Звезда ответил, обижается ли артистка на его опрометчивое высказывание.