Вячеслав Соломка после публичной ссоры с Камалией раскрыл правду об их отношениях

Камалия и Вячеслав Соломко / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинский ведущий Вячеслав Соломка расставил все точки над "i" после публичного унижения творчества Камалии.

Журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова посетила торжественную церемонию вручения наград YUNA-2025 и спросила у ведущего о его отношениях с исполнительницей. Соломка в комментарии пояснил, что на самом деле не враждует с артисткой. Потому и пришел на мероприятие, организацией которого частично занимается Камалия. По его мнению, он не пересек границу и не перешел на личности, а высказал субъективную оценку творчества. Саму же Камалию называет "хорошим человеком".

"Меня некоторые организаторы пригласили, хотя несколько месяцев назад у меня был конфликт с Камалией. Но ведь как такового конфликта не было. Я просто некомплиментарно высказался по поводу ее песен и ее творчества. Но ведь это исключительно касается профессиональной деятельности. Это ведь не переход на личные обиды. Когда меня спросили, я же сказал: "А назовите хоть одну ее песню". Насколько я знаю, у нее нет на меня личной обиды. Камалия – хороший человек. Да, она имеет отношение к этой премии (YUNA – прим. ред.), потому что ее спонсор и организатор ее экс-муж Мохаммад Захур", — рассказал звезда.

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Вячеслав Соломко и Камалия

К тому же Соломка привел и свой пример, когда его творчество могут критиковать. Он утверждает, что не сразу обижается на негативную реакцию, а интересуется почему человек так считает. И если это обоснованное мнение, то не осуждает его.

"Когда кто-то критикует мою профессиональную деятельность, то я спрашиваю, почему они так думают. Оценка творчества – очень субъективная вещь. И когда человек может обосновать, когда ему что-то не нравится, то я к этому прислушиваюсь. Зачем мне обижаться", — объяснил Соломка.

Напомним, в начале этого года между Камалией и Вячеславом Соломка возникли недоразумения. В частности, ведущий назвал певицу "бездарной" и уверял, что большинство ей льстят ради корыстных целей. Артистка назвала шоумена в ответ "глупым" и "обиженным".