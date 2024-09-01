Вячеслав Узелков набросился на известного ведущего и публично обматерил его

Бывший украинский боксер, а сейчас фитнес-тренер Вячеслав Узелков набросился на известного ведущего Славу Демина.

Спортсмен резко высказался об интервьюере в Instagram-stories. В частности, бывший боксер опубликовал скриншот из новости, где речь шла о маме Демина. Ведущий рассказывал, что его родной человек, с которым он много лет не общается, оказался с пророссийской позицией и ходит в Испании на митинги в поддержку России.

Узелков упрекнул Демину, что тот, мол, выискивает скелеты в шкафах других известных людей, хотя у самого их немало. Кроме того, спортсмен еще и вдобавок публично обматерил ведущего.

Вячеслав Узелков высказался о Славе Демине / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Слава Демин, г**дон, п**ар, который ищет на всех "чернуху", а сам запачканный", — высказалась спортсмен.

Правда, впоследствии Вячеслав Узелков передумал и удалил пост. Почему между спортсменом и ведущим пробежала черная кошка – неизвестно. Однако, очевидно, что бывший боксер затаил обиду на интервьюера. Вполне возможно, что это произошло из-за недавнего интервью Демина с Андреем Ковальским. Тогда телеведущий раскритиковал поведение Узелкова и назвал его "человеком с неуравновешенной психикой".

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