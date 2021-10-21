Вячеслав Узелков подтвердил, что больше не одинок и показал фото с новой возлюбленной

Боксер предпочитает оставить личную жизнь в тайне.
Украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который летом публично признался в любви экс-жене Марине Боржемской, похоже, уже смог забыть бывшую.
Так, шоумен заявил, что больше не одинок и доказательством этого показал фото с новой возлюбленной. На фотографии, которую знаменитость разместил в своих Instagram-stories, Узелков продемонстрировал, как с избранницей пил шампанское. Правда лицо женщины он не засветил, только ее хрупкую руку.
Сторонники сразу же начали интересоваться личной жизнью спортсмена. Так, пользователи спросили, какие ошибки больше не допустит Вячеслав.
"Я ее никому не буду показывать и кричать на весь мир о своих чувствах", — ответил Узелков.
Заметим, Вячеслав Узелков был 22 года в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. Пара, которая воспитывает двоих детей, громко развелась в 2018 году. Спортсмен довольно долго не мог забыть любимую и сожалел о разрыве. В июне боксер стал героем выпуска романтического реалити-шоу "Одруження наосліп". Избранницей спортсмена стала фитнес-мама Юлия Черницкая. На проекте отношения у пары не сложились. Более того, в конце выпуска звезда ошарашил заявлением, что до сих пор любит свою экс-жену Марину.
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