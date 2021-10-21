Вячеслав Узелков подтвердил, что больше не одинок и показал фото с новой возлюбленной

Вячеслав Узелков подтвердил, что больше не одинок и показал фото с новой возлюбленной

Боксер предпочитает оставить личную жизнь в тайне.

Украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который летом публично признался в любви экс-жене Марине Боржемской, похоже, уже смог забыть бывшую.

Так, шоумен заявил, что больше не одинок и доказательством этого показал фото с новой возлюбленной. На фотографии, которую знаменитость разместил в своих Instagram-stories, Узелков продемонстрировал, как с избранницей пил шампанское. Правда лицо женщины он не засветил, только ее хрупкую руку.

instagram.com/uzelkov_official

Сторонники сразу же начали интересоваться личной жизнью спортсмена. Так, пользователи спросили, какие ошибки больше не допустит Вячеслав.

"Я ее никому не буду показывать и кричать на весь мир о своих чувствах", — ответил Узелков.

instagram.com/uzelkov_official

Заметим, Вячеслав Узелков был 22 года в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. Пара, которая воспитывает двоих детей, громко развелась в 2018 году. Спортсмен довольно долго не мог забыть любимую и сожалел о разрыве. В июне боксер стал героем выпуска романтического реалити-шоу "Одруження наосліп". Избранницей спортсмена стала фитнес-мама Юлия Черницкая. На проекте отношения у пары не сложились. Более того, в конце выпуска звезда ошарашил заявлением, что до сих пор любит свою экс-жену Марину.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку