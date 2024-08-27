Вячеслав Узелков показал, как реабилитируется после сложной операции на сердце: "Повышаем планку"

Спортсмен постепенно возвращается к своей рутине.
Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков рассказал о реабилитации после операции на сердце.
44-летний спортсмен еще в начале апреля успешно перенес серьезное хирургическое вмешательство на сердце и долгое время находился под пристальным вниманием врачей. Со временем его состояние начало постепенно улучшаться. И вот уже через четыре месяца Вячеслав вернулся к физическим нагрузкам в спортзале. В частности, тренер похвастался своими первыми достижениями, как за длительное время перерыва после операции взял штангу в руки. По словам боксера, силы уже возвращаются к нему.
"Ну что, повышаем планку. Не быстро, но умело. Реабилитация улучшается и возвращает силы", — рассказал звездный тренер.
Также Узелков часто делится фото со своим четырехлапым другом на прогулках. Вероятно, это тоже помогает спортсмену восстанавливать свое состояние здоровья.
Напомним, недавно вокруг Вячеслава Узелкова разгорелся огромный скандал. Его 15-летний сын Роберт от экс-брака с Мариной публично отрекся от звездного отца и объяснил почему.
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