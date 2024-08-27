Вячеслав Узелков показал, как реабилитируется после сложной операции на сердце: "Повышаем планку"

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков рассказал о реабилитации после операции на сердце.

44-летний спортсмен еще в начале апреля успешно перенес серьезное хирургическое вмешательство на сердце и долгое время находился под пристальным вниманием врачей. Со временем его состояние начало постепенно улучшаться. И вот уже через четыре месяца Вячеслав вернулся к физическим нагрузкам в спортзале. В частности, тренер похвастался своими первыми достижениями, как за длительное время перерыва после операции взял штангу в руки. По словам боксера, силы уже возвращаются к нему.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Ну что, повышаем планку. Не быстро, но умело. Реабилитация улучшается и возвращает силы", — рассказал звездный тренер.

Также Узелков часто делится фото со своим четырехлапым другом на прогулках. Вероятно, это тоже помогает спортсмену восстанавливать свое состояние здоровья.

Вячеслав Узелков с собакой на прогулке / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Напомним, недавно вокруг Вячеслава Узелкова разгорелся огромный скандал. Его 15-летний сын Роберт от экс-брака с Мариной публично отрекся от звездного отца и объяснил почему.

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