Вячеслав Узелков показал, как встретил 45-летие в больнице

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который недавно перенес сложную операцию на сердце, празднует юбилей.

Сегодня, 8 апреля, Вячеславу исполнилось 45 лет. Так, звездный тренер в своем фотоблоге показался на больничной койке и заверил, что до сих пор находится под наблюдением врачей после операции. На изображении в зоне сердца фитнес-тренера виднеется пластырь, а также несколько электродов, постоянно контролирующих состояние Узелкова.

"Ну вот, как-то так встречаю свои 45 лет", - написал бывший боксер.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Из-за такого состояния спортсмена многие его друзья вынуждены были поздравить своего коллегу и товарища дистанционно. В частности, ближайшее окружение Узелкова опубликовало ряд общих фотографий с ним и адресовало имениннику много теплых слов.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Напомним, недавно Вячеслав Узелков поделился, что перенес серьезную операцию на сердце, которой он изрядно боялся. Сам спортсмен не делится никакими подробностями своего состояния, лишь отмечал, что его самочувствие значительно ухудшилось на фоне занятия профессиональным спортом.

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