Вячеслав Узелков после операции впервые показался с избранницей дома

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков поделился кадром, как у себя дома приходит в себя после недавней операции.

Так, в своем фотоблоге звездный тренер поделился фотографией. На изображении в центре виднеется четырехлапый друг Вячеслава, который смотрит прямо в объектив. А вот держит собаку на руках избранница спортсмена. Правда, Узелков воспользовался фильтром, размывшим силуэт девушки на фото, ведь он неоднократно отмечал, что не будет делиться личной жизнью. Но все же восхитил подписью, в которой вспомнил возлюбленную и их домашнего любимца.

Вячеслав Узелков показал избранницу и собаку / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Я вернулся и меня ждут двое: Он и Она. Я снова счастлив", - восхитил фитнес-тренер.

Кстати, Вячеслав также поделился, что его лечение продолжается. В частности, он готовится к еще одной, уже третьей за последний период операции. По словам спортсмена, она пройдет в Виннице.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Отметим, что звездный тренер не рассекречивал, что именно стало причиной его хирургических вмешательств. Впрочем, однажды он только намекнул, что произошло что-то серьезное и его жизнь могла оборваться.

Напомним, недавно Вячеслав Узелков рассказывал, что серьезные проблемы со здоровьем у него начались из-за спортивной карьеры.

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