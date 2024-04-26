Вячеслав Узелков после серьезной операции на сердце публично обратился к возлюбленной

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков рассказал о возобновлении после операции.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала фото из больницы. По словам Вячеслава, сейчас он проходит последние обследования организма после серьезной операции на сердце и готовится к выписке из больницы. Кроме того, фитнес-тренер обратился с благодарностью не только к врачам, но и своей девушке. Как признается Узелков, именно она всегда была рядом и своей поддержкой помогала ему бороться за жизнь.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Вот и сдаю последний анализ перед выпиской. Прошло три недели. Первый был постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, неделю в реанимации. Затем палата, осознание, где я, и возвращение памяти. Спасибо любимому человеку, который был рядом. В то время, когда мне нужна была помощь, она меня вернула в этот мир. Слава Украине. Мы несокрушимые", - написал боксер.

Напомним, недавно Вячеслав Узелков отметил день рождения. Звездный тренер показал, как свое 45-летие встречал в палате в больнице.

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