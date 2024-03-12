Вячеслав Узелков признался, как из-за экс-жены он не общается с их детьми: "Им все равно на все"

Звездный тренер показал архивное фото с сыном и дочерью.
Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков поделился архивным кадром с детьми.
Так, в своем фотоблоге знаменитость опубликовал счастливую фотографию с сыном и дочерью. Впрочем, он отметил, что они уже долгое время не виделись и не интересовались делами друг друга. Вячеслав обвиняет в этом свою экс-жену Марину Боржемскую, родившую детей. По его словам, именно из-за наставлений мамы они даже не интересуются, как он себя чувствует после ряда операций.
"Моя бывшая так настроила детей, что им все равно на все, что со мной произошло. Как вы думаете, это нормально?", - поинтересовался фитнес-тренер.
А в следующих сторис резко отметил, что те, кто поддерживают Марину, не правы.
В свою очередь экс-жена боксера Марина Боржемская ранее рассказывала, что Вячеслав переписывается с их сыном и дочерью в мессенджере, а вот встретиться инициативы не проявляет. По ее словам, дети и сами пока не готовы и не хотят этого делать.
Напомним, недавно Вячеслав Узелков показал свою избранницу и рассказал о своих будущих операциях.
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