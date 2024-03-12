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Вячеслав Узелков признался, как из-за экс-жены он не общается с их детьми: "Им все равно на все"

Вячеслав Узелков признался, как из-за экс-жены он не общается с их детьми: "Им все равно на все"

Вячеслав Узелков / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

Звездный тренер показал архивное фото с сыном и дочерью.

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков поделился архивным кадром с детьми.

Так, в своем фотоблоге знаменитость опубликовал счастливую фотографию с сыном и дочерью. Впрочем, он отметил, что они уже долгое время не виделись и не интересовались делами друг друга. Вячеслав обвиняет в этом свою экс-жену Марину Боржемскую, родившую детей. По его словам, именно из-за наставлений мамы они даже не интересуются, как он себя чувствует после ряда операций.

Вячеслав Узелков / © instagram.com/uzelkov_official
Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

"Моя бывшая так настроила детей, что им все равно на все, что со мной произошло. Как вы думаете, это нормально?", - поинтересовался фитнес-тренер.

А в следующих сторис резко отметил, что те, кто поддерживают Марину, не правы.

Вячеслав Узелков / © instagram.com/uzelkov_official
Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

В свою очередь экс-жена боксера Марина Боржемская ранее рассказывала, что Вячеслав переписывается с их сыном и дочерью в мессенджере, а вот встретиться инициативы не проявляет. По ее словам, дети и сами пока не готовы и не хотят этого делать.

Напомним, недавно Вячеслав Узелков показал свою избранницу и рассказал о своих будущих операциях.

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