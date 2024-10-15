Вячеслав Узелков рассказал об инвалидности и показал пенсионное удостоверение: "Руки не сложил"

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков рассказал о состоянии своего здоровья.

В своем фотоблоге знаменитость показался на свежем фото с другом. Известно, что боксер после сложной операции на сердце постепенно восстанавливается под наблюдением врачей. Вячеслав не раз повторял, что именно профессиональный спорт привел к серьезным проблемам со здоровьем. И теперь спортсмен официально уведомил о своем статусе инвалида второй группы.

Вячеслав Узелков с другом / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Так, Узелков в сторис запостил фото пенсионного удостоверения, которое он получил в начале октября этого года. Хотя фитнес-тренер не рассчитывал на такое в свои 45 лет, он убеждает, что не собирается падать духом.

"Ну что, из МСМК (Мастера спорта Украины международного класса — прим. ред.) превратился в инвалида второй группы. "Спасибо" тем людям, которые причастны. Но живу дальше и руки не сложил. Господь предоставил мне шанс", — написал Узелков.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

К слову, недавно Вячеслав Узелков удивил поклонников физическими нагрузками в спортивном зале. Боксер показал, как после операции на сердце впервые за длительное время взял штангу в руки.

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