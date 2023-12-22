Вячеслав Узелков резко ответил, почему не покажет свою новую избранницу

Украинский боксер, фитнес-тренер Вячеслав Узелков резко высказался по поводу непубличности его новых отношений.

После того, как тренер ошеломил новостью о своей второй женитьбе поклонники принялись поздравлять его. Впрочем, нашлись и те, кого любопытство не могло оставить в покое. Так, под публикацией Вячеслава в Facebook появился комментарий от спортсмена и народного депутата Василия Вирастюка. Он попросил показать фото будущей супруги.

"С кем, друг? Вячеслав, кто она? Засвети свою избранницу", - обратился к коллеге Вирастюк.

Впрочем, Узелков не пошел на встречу, а наоборот гневно высказался о своих предыдущих отношениях, намекая на экс-брак с Мариной Узелковой. По его словам, он уже был в постоянно освещаемых отношениях, а теперь считает, что "счастье любит тишину".

Вячеслав Узелков

"Василий, я уже одну показывал и рассказывал о ней всей Вселенной, но она меня бросила и послала. Поэтому никому и ничего о ней", - ответил известный фитнес-тренер.

Напомним, боксер Вячеслав Узелков 22 года был женат на фитнестренерке Марине Боржемской, у которой двое детей. В 2018-м супруги расстались со скандалом.

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