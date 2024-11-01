Вячеслав Узелков шокировал, как две недели провел в коме: "Вернулся с того света"

Также боксер поделился, как о нем заботилась возлюбленная.

Бывший украинский боксер, а сейчас тренер Вячеслав Узелков впервые рассказал, как оказался в коме.

В начале этого года спортсмена госпитализировали в больницу в Киеве с серьезными проблемами со здоровьем. Как оказалось, ситуация была критической. Вячеслав Узелков говорит, что врачи буквально "вытащили его из того света", ведь он две недели провел в коме. Тренеру сделали операцию на сердце. Сейчас боксер до сих пор находится на реабилитации, но уже чувствует себя гораздо лучше.

"Я вернулся с того света, после двух недель комы и операций", — поделился бывший боксер.

Пост Вячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Все это время с Вячеславом Узелковым рядом была его невеста. Спортсмен говорит, что женщина поддерживала его, заставляла бороться за жизнь и заботилась о нем.

"Была возле меня, когда я умирал. Подняла меня и заставила поверить в мои силы. Помогла мне преодолеть отчаяние и смерть", — написал тренер.

Пост Вячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Напомним, Вячеслав Узелков свою невесту тщательно скрывает от публики. Однако недавно спортсмен опубликовал романтическое фото, на котором засветил избранницу.

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