Вячеслав Узелков умер: Кличко, Сумская и другие отреагировали на смерть боксера

В субботу, 9 ноября, Сеть всколыхнула новость о смерти украинского боксера Вячеслава Узелкова.

Спортсмен ушел в засветы в 45 лет. Точной причины смерти пока не сообщается. Однако известно, что долгое время Вячеслав Узелков страдал болезнями сердца. В частности, он перенес тяжелую операцию на органе после того, как у него диагностировали тромб в сердце и аорте. К тому же у боксера была гангрена ноги.

В последнее время знаменитость был оптимистично настроен на выздоровление и транслировал это в соцсетях, однако, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Его коллеги, в том числе и мэр Киева Виталий Кличко, почтили память покойного, вспомнив его блестящую спортивную карьеру и теплоту общения.

Певец Фоззи

"Бай, Сява. R.I.P.", — коротко обратился к покойному товарищу Александр Сидоренко (настоящее имя Фоззи).

Украинские знаменитости отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова

Ольга Сумская

"Светлая память", — отметила актриса.

Украинские знаменитости отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова

Виталий Кличко

"Вячеслав Узелков был искренним человеком и талантливым боксером. В начале карьеры он был призером Чемпионатов мира и Европы среди любителей. Затем на профи-ринге провел 34 поединка. В 30 победил, у 19 из них – нокаутами. Обладал титулами. International, WBO Inter-Continental, EBU в полутяжелом весе, а также был претендентом на пояс Чемпиона мира по версии WBA полутяжелому весу. Боксовал Вячеслав под эгидой компании "K2 Promotions". Вячеслав Узелков умер молодым, пережив сложные моменты… Искренние соболезнования близким и друзьям. Светлая память Вячеславу…", - написал мэр столицы в Facebook.

Украинские знаменитости отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова

Надежда Матвеева

"Слава, покойся с миром. Никто не знает, какая встреча будет последней. Спасибо за твою улыбку всегда... Вячеслав Узелков — экс-чемпион WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелой категории. R.I.P.", — почтила память боксера ведущая.

Украинские знаменитости отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова

Олеся Жураковская

"Спасибо тебе, Славочка, за светлые воспоминания, радость и душевную теплоту, которая была между нами... Почивай с миром. Всем сердцем сочувствую родным и близким. Вячеслав Узелков. 8.04.1979-8.11.2024", — высказалась актриса.

Украинские знаменитости отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова

Напомним, уже известно, когда и где состоятся похороны Вячеслава Узелкова. Церемония прощания состоится в его родной Виннице — больше подробностей о времени и месте читайте по ссылке.

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