Вячеслав Узелков впервые показал свою невесту на романтическом фото

Боксер в декабре прошлого года обручился во второй раз.

Бывший украинский боксер, а сейчас фитнес-тренер Вячеслав Узелков порадовал контентом со своей невестой.

Спортсмен тщательно скрывает избранницу от публики. Однако в этот раз он сделал исключение. В частности, Узелков в Instagram-stories опубликовал романтические кадры с возлюбленной. Сначала он нежно обнимал невесту, а затем целовал.

Правда, Вячеслав Узелков не изменяет себе. Как и обещал ранее, спортсмен не показывает возлюбленную полностью, чтобы не сглазить. Лицо загадочной избранницы бывший боксер скрыл смайликом в виде немалого красного сердца.

"Моя девочка", – коротко подписал кадр с возлюбленной спортсмен.

Вячеслав Узелков с невестой / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Отметим, Вячеслав Узелков после развода с тренером Мариной Боржемской, от которой у него двое детей, тщательно скрывает личную жизнь и не торопится делиться ее подробностями. Впрочем, известно, что уже долгое время бывший боксер находится в отношениях. В декабре 2023 года спортсмен сообщил, что обручился с избранницей и женится во второй раз.

Напомним, недавно в личной жизни актера Остапа Ступки произошли кардинальные перемены. Артист расстался с женой, закрутил новый роман и уже успел показать свою молодую избранницу.

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