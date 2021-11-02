Вячеслав Узелков впервые рассказал о новой любимой и ответил, живут ли они вместе

Спортсмен скрывает свою избранницу.

Украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который недавно подтвердил, что больше не одинок, предпочитает держать отношения подальше от камер и человеческих глаз и не показывает лицо женщины.

Впрочем, звезда немного открыл занавес личной жизни. Знаменитость впервые рассказал о своей избраннице. В программе "Звездный путь" он поделился, что ей чуть больше 30 лет и отметил, что пара пока не живет вместе.

"Мы знакомы очень давно. Мы даже не были друзьями, мы просто виделись в зале и здоровались. И все", – рассказал спортсмен.

instagram.com/uzelkov_official

Больше Узелков ничего не рассказал о любимой, поскольку "научился на собственном опыте, что никому ничего не надо рассказывать".

"Однажды я уже кричал на весь мир, что я люблю. Сейчас уже никто не будет знать. Это моя идея – скрывать отношения. Это я волнуюсь, потому что не хочу, чтобы снова появилась такая, как Марина", – добавил он.

Заметим, Вячеслав Узелков был 22 года в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. Пара, которая воспитывает двоих детей, громко развелась в 2018 году. Спортсмен довольно долго не мог забыть любимую и сожалел о разрыве.

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