Вячеслав Узелков вышел на связь после госпитализации в больницу Киева и рассказал, что случилось

Бывший украинский боксер, а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков вышел на связь после госпитализации в одну из больниц Киева.

В своем Instagram спортсмен рассказал, что сейчас находится на лечении в Национальном научном Центре хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Узелков поделился, что проблемы со здоровьем у него возникли из-за профессионального спорта, карьера в котором теперь окончательно закрыта. Правда, бывший боксер не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что именно случилось.

"Это сообщение к родителям, которые мечтают о спортивных достижениях своих детей. Так вот, я никогда и не мог подозревать, что моя спортивная карьера закончится именно здесь, в больнице Шалимова. Я не отговариваю от результатов и достижений, и всех почестей. Но потом что? Больница и инвалидность, и помощь друзей", – поделился бывший боксер.

Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Узелков также подчеркнул, что своим постом не жаловался, а лишь предостерегал родителей, чтобы те тщательно обдумывали, нужно ли их детям профессионально заниматься спортом.

"Я не плачу, а говорю спасибо своим друзьям и близким знакомым, что сразу откликнулись и помогли мне. Как говорят: спорт – это жизнь. А я скажу: профессиональный спорт – это инвалидность. Всем мира и добра и обдумывайте выбор для ваших детей", – подчеркнул бывший боксер.

Напомним, Вячеслав Узелком в начале февраля сообщил, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Сначала спортсмен находился в больнице Винницы, однако затем врачи отвезли его в Киев в карете скорой помощи.

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