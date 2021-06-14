Вячеслав Узелков засветил новую возлюбленную во время отдыха в Одессе

Еще недавно боксер говорил, что любит бывшую жену.

Украинский боксер и телеведущий Вячеслав Узелков, который в программе "Одруження наосліп" признался в любви экс-жене Марине Боржемской, поехал на отдых с другой девушкой.

Так, 42-летний знаменитость поехал в Одессу с загадочной избранницей. На странице в Instagram спортсмен опубликовал фото их рук в бассейне.

instagram.com/uzelkov_official

В заметке Узелков подумал о любви.

"Что такое любовь? Два сердца, бьющихся в унисон? Две руки, соединенние вместе? Два тела идущих по жизни рядом? Не думаю. Мне кажется, что большее связано с любовью. А может просто, две души встретившиеся в пространстве. И обретя поддержку хотят жить. Жить вместе, жить всю жизнь, жить любя, хоть любовь они не понимают? А любовь проста – это ты и я. Живите, любите и никого не слушайте", — написал звезда .

Также в сториз шоумен показал, как ходил утром с девушкой к морю. Ее лицо боксер не показывает.

instagram.com/uzelkov_official

Напомним, Вячеслав Узелков стал героем выпуска романтического реалити-шоу "Одруження наосліп". Избранницей спортсмена стала фитнес-мама Юлия Черницкая. На проекте отношения у пары не сложились. Более того, в конце выпуска спортсмен ошарашил заявлением, сказав, что до сих пор любит свою бывшую жену Марину Боржемскую. Пара громко рассталась в 2018 году.

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